【反哺父母】全家投票不同意送往養老院 暖心女兒：媽媽笑到「見牙唔見眼」

▲ 子女也要肩負起照顧父母的責任。

上星期無意中在網上看見一段關於寄養家庭的訪問，曾先生年屆60，照顧寄養小孩已四、五年。從訪問中得知，原來香港有很多初生嬰兒因某種原因沒有家人照顧而留在醫院，但因醫護人員人手不足需要尋找寄養家庭照顧，時間有長有短，視乎個別情況。

曾生夫婦已有3個孩子，但仍然為素未謀面的小孩充當寄養父母，這是源於他們有一份比別人更大的愛心，不但幫助到無助的孩子在不幸中得到一份愛，一份溫暖，還可給予他們適當的照顧及教導，即使是短暫，也能令他們有一段快樂的時刻。曾生在訪問中還提及：他們暫作父母的行為也是一種身教，可把這種美德感染自己的子女，而子女們也贊成父母的做法。

兩天後我與家人一起吃飯，把訪問內容與他們分享，並教導姨甥們要有孝心；父母為兒女付出了一生，到他們沒有能力照料自己時，作為子女應負起照顧他們之責。我知道年老的媽媽非常擔心有朝一日她會被送到老人院，所以為她派定心丸，問在座各位姊妹及姨甥們會否誰贊成送婆婆到老人院，舉手表決，所有人一致通過不贊成！媽媽聽了笑到「見牙唔見眼」！

我們也明白有時候不是子女不願意照顧雙親，只是他們有病不能留在家中，或需要特別照顧，才會讓他們入住老人院。朋友的媽媽正是這個例子，但即使這樣，子女也可以抽空多探望他們，使他們不會感覺孤獨或被遺棄。

各位家長，你們的行為就是子女的榜樣，不妨培養愛的種子，做多些付出愛心的善事。

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