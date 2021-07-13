【冷氣病】女子外出回家全身汗開冷氣睡覺　一覺醒來聽力異常揭患突發性耳聾

▲ 內地一名40多歲女子外出回家後開冷氣睡覺，一覺醒來證實患上「突發性耳聾」。

天氣炎熱，不少人在家中都會開冷氣消暑，但內地一名40多歲女子日前外出游泳，回家後開冷氣睡覺，一覺醒來卻突然聽力不清。女子經診斷後證實患上「突發性耳聾」，醫生解釋突發性耳聾成因多與患者過度疲勞有關，而室內外氣溫突然由熱變冷，亦易致突發性耳聾，建議開冷氣時溫度不宜過低。

據內地媒體報道，浙江一名40歲沈姓女子日前游泳後回家，感到一股熱氣撲面而來，回家後出了一身汗，馬上開冷氣並進入夢鄉，第二天醒來即感到有點感冒，聽力也明顯出現異常。

女子表示自己的左耳像塞了棉球，要家人大聲說話才能隱約聽見，於是她即趕往醫院接受檢查。經醫生診斷為突發性耳聾，成因與環境氣溫相差太大有關。

浙江省人民醫院耳鼻喉科主任蘇立眾表示，夏天出現突發性耳聾，與持續高溫天氣有關。高溫導致人體抵抗力下降，加上有些人操勞過度，使人體內神經體液調節失去平衡，有些人又會因環境太熱，將室內冷氣溫度調得過低，頻繁進出後人體無法適應，就容易感冒。而有些人在大汗淋漓時，很快進入溫度較低的冷氣房，血管遇冷強烈收縮，也會導致內耳微循環缺血。

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蘇立眾補充，突發性耳聾患者一般是由於工作壓力大，不注意休息，人長期壓力過大及過度疲勞，也會阻礙內耳血液供應，一旦受到外界刺激，就會容易導致失聰。

他提醒，要預防突發性耳聾，便要養成良好生活習慣，捱夜、勞累、緊張、吸煙、飲酒等對耳朵都有影響。此外，也要注意防暑降溫，不要大汗淋漓時就進入冷氣房，也不要長時間讓冷氣、電風扇對著身體，尤其是頭部及面部吹，而房間內溫度別降得太低。

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責任編輯：羅嘉欣