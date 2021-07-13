【大叔的愛】邱士縉與女友Alina感情穩定　MIRROR肌肉擔當Stanley進軍台灣市場

▲ ViuTV劇《大叔的愛》的「Louis」邱士縉（Stanley）演出獲讚。

由黃德斌、簡慕華、MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及邱士縉（Stanley）主演的《大叔的愛》大受歡迎。除阿田、阿牧、KK的三角戀之外，邱士縉飾飾的Louis起初花弗，最終情歸Francesca（簡慕華飾）成為「頭號簡粉」。

縱然Stanley在《大叔的愛》的戲份比MIRROR對友Edan和Anson Lo少，但其表現出色獲不少觀眾愛戴。

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Stanley為MIRROR「肌肉擔當」

其實《全民造星》出身的Stanley曾想過參加TVB的《香港先生選舉》，不過因該節目停辦而改參加ViuTV的《全民造星》，最後成功入圍十強並成為MIRROR成員。

在比賽初期，「胸肌事件」已令Stanley為人認識，他亦坦言希望大家除注意其身材外，亦能發現他的另外一些特質。

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▲ （《第三佈局塵沙惑》劇照）

Stanley衝出香港

愛演戲的Stanley參演過《做演藝嘅》、《娛樂風雲》及《地產仔》等ViuTV劇集，近期更衝出香港出演台劇《第三佈局塵沙惑》，獲對手亞太影展影后張榕容大讚演技成熟。

Stanley於《大叔的愛》演繹花弗男入型入格深得觀眾喜愛，不過現實中的他則很專一，與《全民造星III》十強選手李炘頤（Alina）拍拖4年，感情穩定。

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