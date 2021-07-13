【疫苗接種】專家指疫苗抗體水平會維持6至9個月　接種第三針僅時間問題

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

本港至昨日(12日)已接種約446萬劑新冠疫苗，港府或有意為市民接種第三劑新冠疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，有研究指出，在接種復必泰疫苗後，抗體可維持約6至9個月，指市民要有準備打第三針，應對變種病毒，當中最逼切要打第三針的是一些曾接受器官移植的病人。

崔俊明今早（13日）接受電台訪問時指，復必泰藥廠已向美國申請緊急使用第三針，相信獲批後藥廠會推行第二代疫苗，預料明年初會有供應，相信政府要與藥廠商討採購第二代疫苗。

他指出，早前已有針對復必泰新冠疫苗的研究顯示，接種後的抗體水平會維持6至9個月，加上出現變種病毒，故有需要接種第三針，又指打第三針只是時間問題，認為應要開始準備。

打第三針是一個時間的問題，其實都要準備，新疫苗的意思、即是說譬如加上Delta的變種因素，令到對抗變種病毒更加加強。

他又說，很多研究顯示，部分曾接受過器官移植的病人的免疫系統較差，需要服食抗排斥藥，導致他們在接種疫苗後，身體無法產生足夠抗體，認為有關人士為最逼切要打第三針。

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良則在另一電台節目中指出，已接種科興或復必泰疫苗的一般市民，除非其本身有嚴重疾病影響免疫系統，或有職業因素或計劃前往高危地區，否則暫時毋須考慮接種第三劑疫苗。

何栢良表示，有科學證據顯示，有5類人士接種疫苗後或沒有抗體反應，或抗體水平偏低，包括器官及骨髓移植病人、血液科癌症病人、自身免疫系統有問題，以及正服食高劑量類固醇、生物製劑或抗代謝藥物的人士等，當局可考慮為有關人士接種第3劑疫苗，或先為他們檢測抗體水平，再安排接種第3針。

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責任編輯：郭詩詩