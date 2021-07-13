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【疫下畢業】疫下實體畢業禮取消學生感失望　暖心幼稚園設流動畢業車頒證書

親子 11:50 2021/07/13

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台南一所幼稚園設流動畢業車，滿足學生參與實體畢業禮的願望。

受疫情影響，不少學校取消實體畢業禮，改為網上舉行。台灣一所幼稚園為了滿足學生參與畢業典禮的心願，設「流動畢業車」，花了3日逐戶拜訪39位學生，為他們頒發證書及送上祝福。

綜合台媒報導，台南市私立魔荳幼兒園為了讓學生參與實體畢業禮，早前將保母車改裝成「流動畢業車」，花了3天駛至每位畢業生的家門前，為他們頒發證書。從流傳的影片可見，車子前方有2名教職員扶着佈景板，校長則拿着大聲公致辭。

雖然疫情讓我們分開這麼久，但是校長、老師非常想念你。希望你到了小學之後可以越來越棒，交到更多好朋友。

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學生感動落淚

流動畢業典禮佈置雖然不及正式畢業禮華麗，但學生及家長都相當感動，有學生更忍不住落淚。不少網民看後表示十分感人，「好特別，而且好用心」、「能讓孩子在第一個畢業典禮留下美好回憶」、「很少看到那麼有心的幼稚園」、「幫小孩留住美好回憶，很棒」。

不過有網民質疑，逐戶拜訪學生也有傳染風險；其他網民反駁指流動畢業禮在戶外舉辦，參加者都有戴口罩、人數也不多，加上整個流程只花大約10分鐘，應該不至於有高染疫風險。

同場加映：兩間小學合辦空中畢業禮　寓意學生一飛衝天留下美好回憶

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責任編輯：王明芳

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