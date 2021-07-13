重考DSE到赴台升學到再回港入讀CC　堅持沒有Plan B終入讀港大生物化學

每個人的升學之路都不盡相同，有人順利升讀大學，有人的路曲折迂迴，韓承宇（Felix）便是經歷過曲折升學路的過來人。他三度升學不果，曾經爲了升讀大學作出過不同的嘗試，包括重考DSE，甚至赴台灣修讀「大學先修班」，然而結果卻不似預期。Felix最後選擇回港報讀香港大學附屬學院 (HKU SPACE CC) 的生物醫學科學副學士，更以「不成功便成仁」的信念發奮向上，今年終以理想成績獲得兩間大學的學士課程取錄，新學年將入讀香港大學的生物化學課程圓夢！

DSE兩度失利赴台讀書 認清目標返港

Felix於2016年首次出戰DSE，當年選修了生物和化學，但最終只獲16分，令他無法升讀大學，於是他選擇重讀，可惜翌年亦失望而回。為了繼續升學，Felix赴台灣一年修讀「大學先修班」，為在台升讀大學打好基礎。雖然近年不少人選擇到台灣升學，唯經過親身體驗，Felix發現現實與想像並不一樣，「港台兩地的學習、生活、就業模式始終不同，台灣以中文教學為主，試過之後發現當地的課程結構和內容、讀書環境並不適合自己，我亦不打算將來在台灣就業。」更重要的是，Felix對生物學、健康科學等領域感興趣，未來希望從事相關行業，但在「大學先修班」卻未能修讀相關學科。

其後Felix毅然決定返港，選擇入讀升學率較高、銜接較好的HKU SPACE CC，並修讀生物醫學科學副學士課程。

▲ Felix對生物學、健康科學等領域感興趣，冀透過副學士課程銜接大學。

課程緊貼社會需求 老師提供專業升學建議

課程結合了生物醫學科學專門知識及通用技能科目，教授多方面的知識和實用技能，學生亦會不時在實驗室上課，學習化驗技巧。Felix直言，課程由淺入深，理論與實踐兼備，讓他學到很多自己感興趣的生物學知識，加深了對細菌、病毒的了解，為將來升學打下了扎實的基礎。

Felix更指，課程緊貼現時社會需求和世界趨勢，「例如這一年多新冠肺炎疫情肆虐，課程也緊貼最新資訊，涵蓋很多有關病毒和疫苗的知識，探討各種疫苗的特性、效果、好壞等，讓我們應用課堂所學，令相關概念更加易明。」而且HKU SPACE CC的老師均具有豐富經驗、充滿熱誠，與學生亦師亦友，「每當我遇到疑難，他們都樂意解答我的問題，甚至犧牲自己吃飯和工餘時間幫助我們。受他們的教學精神感染，將來有機會我亦希望成為老師，作育英才，回饋母校。」

升學方面，除了老師會提供專業的建議外，學生輔導及個人發展服務團隊亦會給予Felix很多意見和升學數據。無論任何升學疑難，他們都會熱心支援每一位同學。

▲ 生物醫學科學副學士學生不時在實驗室上課，學習化驗技巧。

▲ Felix指，課程緊貼現時社會需求和世界趨勢，老師及升學支援組均熱心幫助同學升學。

終獲港大與城大offer 努力沒白費



Felix現時已分別獲香港大學的「理學士（生物化學）」（三年級）、城市大學的「工學士（生物醫學工程）」（一年級）兩個學士課程取錄，新學年他將入讀港大，向生物醫學研究方向進發。對於最終能入讀心儀大學及學科，Felix直言感到喜出望外，有感自己選對了升學路向，「走過不少冤枉路，令我更有決心、較以前更努力。我經常跟自己說，這是『最後一條路』，沒有Plan B、 Plan C，不成功便成仁，平時更會勤力溫習，不恥下問。」

他又指，家人也感到很高興，「其實家人當初並不贊成我報讀副學位課程，他們誤解讀完副學士升學率很低、認受性又不高，所以當初我花了不少唇舌解釋我的選擇……如今我終於證明了自己沒有錯，堅持是有成果的。」

沒有目標地前進容易迷失，DSE成績即將放榜，Felix勉勵一眾DSE考生認清自己的方向，其實要達到目標和夢想並沒有想像中困難。若成績未如理想也不要灰心，升讀大學總有方法和途徑，不少升學平台皆提供實用資訊，最重要的是自己有入大學的決心！

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

查詢電話：3416 6338

網址：https://bit.ly/2Uhxb8g

更多課程資料：https://bit.ly/2Uf6O2I

申請方法： https://bit.ly/3y7av95

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