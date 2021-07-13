【盛‧舞者】秋成戰隊爆喊告別隊友　君馨隊街霸造型登場夠搶鏡

▲ 《盛‧舞者》

TVB綜藝真人Show《盛‧舞者》在昨晚（7月12日）播出第6集，上集講到麥秋成率領的「TX Crew」因輸了Crew Battle要Foul其中一位成員，最終早前在節目中透露自覺唔夠班的孖8徒弟Timothy，主動要求離隊成就大局。

秋成直認失望

秋成透露原本他的選擇並非Timothy，並直認失望：「我畀咗三次機會，佢都話要走…一個團隊要繼續行，心態好緊要，我知道佢係自我犧牲，但有時候要進步係要自己爭取。」

Timothy則直指不想拖團隊後腿：「我覺得自己跳得唔夠好，缺乏自信，影響咗整體表演同分數，我太內疚。我覺得我離開大家可以行得更加遠，始終有一個人要走。但我承諾我自己，喺跳舞上一定繼續進步！」

之後更哭著大叫：「我真係好鍾意跳舞。」秋成及其他隊員聞言亦表現傷心，眾人最後相擁落淚，場面感人。

▲ Timothy自願犧牲，眾人相擁落淚。

輪椅舞衝破身體限制

經一輪激烈對決後，節目組帶眾參賽者到饒宗頤文化館欣賞中心思想為「DANCE FOR LIFE」的舞蹈表演，希望眾人可從而有所啟發。

整場表演中，以雙人鋼管舞及輪椅舞最為精彩感人；輪椅舞表演者Cindy事後發表感人言論，直指舞蹈可衝破身體限制：「只要鍾意跳舞，就可以踏出嚟一齊享受。我覺得舞蹈隨心，聽到音樂自然就會郁。」

▲ 輪椅舞表演。

狄易達有望扳回一城

在今晚（7月13日）播出的第7集，新一輪以「The Story」為題的大對決即將展開，王君馨、秋成及狄易達隊，分別演出「珍惜」、「皇者」及「初心」為主題故事的舞蹈。

首輪對決中獲得最低分數的達仔隊，第二輪對決將獲得極高評價；君馨隊則繼續玩吸睛以「街霸」造型上陣，配以娛樂性甚高的舞步，大有潛質成為新一輪贏家！

▲ 君馨隊在第二輪比賽中，以街霸造型上陣。