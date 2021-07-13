【靚太安樂窩】$40萬打造無印風三口子安樂窩　淘寶小朋友床+送老公閣樓打機睇波

▲ 男女戶主$40萬把410呎的單位打造成無印風三口子安樂窩！

一家三口早前搬入紅磡的410呎私樓，並花$40萬為單位大改造，變成簡約無印風的舒適安樂窩。戶主善用3.2米樓底的優勢，在客廳增設一個閣樓，打造一個休閒小天地，擴闊空間感。女戶主Karen接受TOPick訪問，分享裝修原因及心得。

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80後的男女戶主幾年前已購入這紅磡的410呎私樓，準備過二世界。不過Karen當時懷孕了，因此與老爺奶奶同住，方便照顧小朋友，而買下來的單位出租。兩年多後，小朋友準備入讀幼稚園，Karen和老公便搬回這單位，建立溫馨3口子家庭。

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單位本身有兩房，屬眼鏡房，不方便擺放傢俬。廚房及廁所的間隔及櫃都不太實用和適合他們，他們決定把單位全爆，重新規劃，打造無印風的安樂窩。

整個單位都以木系元素及白色調為主，配上簡約的傢俬，視覺上給人舒適解壓的感覺。而電視機牆身設計了特色牆，以橫紋花線設計，低調得來帶點特色。

兩間房合二為一解決眼鏡房問題

兩間房間的入口統一，入房門先是女兒的房間，再經過一條地台小走廊到主人房。這樣可解決眼鏡房的問題，客廳有空間擺放梳化。

當女兒長大了，彼此需要更多私人空間，再從主人房增設一道隱形門，使用獨立房門。

善用樓底高優勢增設閣樓

由於樓底有3.2米高，Karen覺得既然不能改變單位呎數，也可以向上及發展增加空間感。

Karen的老公希望打造一個私人空間，因此把閣樓設計為偏廳，擺放了梳化、電視機及飾櫃。平時Karen在樓下客廳看電視時，老公可以在閣樓打機及睇波，各有享受Me-Time的空間。

為了小朋友安全，閣樓以玻璃窗封著，避免小朋友攀爬給墮下。

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廚房改動門口更實用

裝修前的廚房因為門口位置限制了規劃彈性，原先的廚櫃及工作枱不實用，不方便Karen及她的媽媽下廚。廚房門口改動了後，廚房可計設L型工作枱，又設有吊櫃及地櫃，提供足夠的收納空間，工作枱下還預留空間嵌入洗衣機，整個廚房變得更工整實用。

我們都很喜歡下廚，裝修後，還有空間放下三門雪櫃，非常滿意。

淘寶傢俬比香港便宜

Karen找了107 Interior Decor負責是次裝修工程，花了約HK$40萬，包括清拆、傢俬、水電、油漆等等。另外，Karen亦自行在淘寶購買了部分傢俬及小家品，例如小朋友睡床、小茶几、閣樓的梳化床、畫畫牆等等，連運費共HK$1萬。

Karen發現香港的傢俬比淘寶貴幾倍，所以選擇了口碑好的淘寶傢俬店訂購部分傢俬，這樣更經濟實惠。

裝修後，Karen和老公都很滿意新居，終於可以過溫馨的三人世界了！

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責任編輯：王芷瑩