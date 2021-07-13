【突破障礙】意外觸電不幸失去雙臂苦練雙腳　無臂男孩用腳考試喜獲大學錄取研究生

▲ 意外觸電不幸失去雙臂苦練雙腳，無臂男孩用腳考試喜獲大學錄取研究生。

懂得接受身體的缺陷，才懂得珍惜擁有的一切。四川一名無臂男孩6歲時不幸觸電，導致雙臂被截掉，今年3月因用腳寫字考試引起網民的關注。近日，男孩喜獲大學研究生通知書，他激動得用腳拿起水果刀拆開通知書，喜悅地一字一句念出錄取通知書的內容。男孩的父親拍下過程，記錄最開心的一刻。

綜合內地媒體報道，無臂男孩彭超6歲前是一位身體健全的孩子，但在2001年，他與朋友玩耍時，不幸觸碰高壓線，前後做5次手術後，成功保住性命，惟雙臂需截掉。打了兩年官司，最後得到一個房屋單位及20多萬賠償金（約24萬港幣），5年還清。

▲ 今年3月被拍到他用腳寫字考試。（影片截圖）

彭超的父親彭昌富認為，不過補償甚麼，生活仍是不可逆。待彭超康復不久，他便開始訓練兒子以腳代手，獨自完成所有事情。每當口渴的時候，彭超便會用雙腳夾起水樽，左腳固定水樽，右腳的腳趾和腳掌夾著樽蓋，吃飯時，彭超便會用腳夾起湯匙，遞到嘴邊。由於學習長期用腳趾夾筆，他的腳趾關節格外突出，即使在冬天，他也只能穿著拖鞋，雙腳變得粗糙、乾裂。但是，彭超接受媒體採訪時卻輕描淡寫，「最難熬的時間過去了。」

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用腳寫字惹關注

雖然求學的路上困難重重，但彭超在2015年成功考入四川大學法學院，並如期畢業。今年3月，他參加研究生複試，一張用腳考試的照片於網絡上瘋傳。彭超仍記得當天進入考場，他輕聲向老師詢問，

老師，下午的筆試可以為我安排兩張硬一點的櫈子嗎？我沒有雙臂，需要用腳寫字。

老師立刻答應他的請求，並為他準備考試所需設施，讓他順利完成考試。法學院考慮彭超用腳寫字，考試時間可能需要延長，法學院經請示後，決定延長30分鐘筆試時間，但彭超與其他考生一樣，以相同的時間完成所有試題。

獲錄取讀研究生

日前，彭超收到同濟大學的研究生錄取通知書，他激動地拆開通知書，並一字一句念出通知書的內容，

彭超同學，經校長批准，錄取你為同濟大學2021級專業學位碩士研究生。

他高興地表示，過去一年的努力終於有回報。

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責任編輯：王明芳