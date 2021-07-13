【恐怖意外】47歲媽媽玩過山車昏迷失去意識　送院搶救不治揭動脈撕裂內出血

▲ 47歲媽媽玩過山車昏迷失去意識，送院搶救不治揭動脈撕裂內出血。

遊樂場常見的過山車緊張刺激，但事實並非人人適合。美國一名女子乘坐過山車期間，突然昏迷失去意識，送院搶救後不治。死者生前熱衷於機動遊戲，乘坐涉事過山車時並無任何異樣。

根據外媒報道，事發於美國印第安納州聖塔克勞斯（Santa Claus）的主題樂園「Holiday World & Splashin' Safari」，當時47歲的媽媽Dawn Jankovic帶同17歲兒子到樂園遊玩，他們乘坐過山車期間，兒子發現Jankovic失去意識，過山車停下後，他馬上找工作人員幫忙，樂園的救護人員趕來為Jankovic急救，惟最終送院搶救後宣告不治。

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根據驗屍報告，顯示Jankovic體內嚴重出血，且外側胸腔動脈撕裂，驗屍官認為是乘坐過山車的產生的壓力所致。但涉事過山車沒有機件故障，相信過山車並非直接導致死亡的原因tin，故判斷為意外死亡。

對此，死者丈夫表示，Jankovic生前熱愛玩過山車，以前亦去過涉事主題樂園，不知道為何會發生意外，而兒子也表示，母親事發當天並沒有異常。

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責任編輯：羅嘉欣