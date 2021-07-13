【父子團聚】兒子被拐爸爸不放棄尋找24年 劉德華拍片賀《失孤》原型父子團聚

劉德華2015年主演的電影《失孤》，講述了農民爸爸郭剛堂24年來駕駛電單車到處尋找始終的兒子，他行程超過100萬公里，報銷了10輛電單車。皇天不負有心人，郭剛堂終於成功尋回兒子團聚，劉德華知道喜訊後也拍片祝賀。

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綜合内地傳媒報道，内地公安部7月13日舉行新聞發布會，指成功找回電影《失孤》的被拐兒童原型郭新振，並拘捕了3名涉拐賣兒童的犯人。發布會現場，郭剛堂夫婦與被拐24歲的兒子郭新振相擁而泣，場面令人動容。

1997年9月21日，山東聊城農民爸爸郭剛堂（現年51歲）夫婦時年2歲半的兒子郭新振，在家門口玩耍時被一陌生女子抱走，下落不明。當年27歲的父親郭剛堂從此展開漫長的尋子之路，累計長達100多萬公里橫跨20多個省市，過程中報銷了10輛電單車，雖然很辛苦，也遍尋不著孩子的下落，但他說：「只有在路上，才覺得對得起兒子。」

郭剛堂的故事在2015年被改編成電影，並由劉德華主演，在劇中扮演的雷澤寬，就是以郭剛堂為原型。令人感慨的是，郭振新在河南被尋獲，居住在距離郭剛堂不遠的地方。幸運的是，郭振新過得不錯，而且讀過大學。

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劉德華知道郭剛堂父子團聚的故事後，也特意拍片祝賀二人，他在片中指佩服郭剛堂不放棄尋找的勇氣。而内地著名主播陳魯豫也激動落淚，

24年的尋找終於有了答案，原來隻要活著，人生就有翻盤的機會﹔原來隻要堅持信念，貌似遙不可及的夢想都會實現！好人有好報，老郭一家終於可以睡個安穩覺了，也祝福他們未來一切如願。

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責任編輯：王明芳