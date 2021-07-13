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【李嘉誠基金會】李嘉誠看歐洲國家盃見球員腳力凌厲　公布全膝關節置換手術資助加碼至4000萬元【附申請詳情】

社會 12:29 2021/07/13

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李嘉誠昨天看到歐國盃相關新聞時，球員腳力凌厲，令他聯想到「全膝關節置換手術」資助計劃。

李嘉誠基金會今年1月開始的2000萬元「全膝關節置換手術」資助計劃，在半年內已為200多名患者順利完成手術。基金會今日（13日）宣布，決定加碼2,000萬元，預計再多260名患者可受惠。

基金會主席李嘉誠年少做童工時，每天要搬運和自身體重一樣的重物，經已傷膝；其後數十年來每天打高爾夫球帶來的勞損，痛楚難當，故於2007年赴美進行全膝關節置換手術。李嘉誠昨天看到歐國盃相關新聞時，球員腳力凌厲，令他聯想到「全膝關節置換手術」資助計劃，旋即摧促團隊盡快公布加碼至4,000萬元資助的細節，讓更多病人受惠。

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李嘉誠表示，感謝寶血醫院(明愛）醫護團隊的熱誠參與， 為幫助在公立醫院等候做手術的膝患病人，醫院需增撥人手配合，共80多名醫護人員參與， 讓計劃順利落實 ，吾膝如鈦，膝患者能「走」無痛的一步，感激不盡。

寶血醫院（明愛）院長衛向安感謝基金會支持，又指醫院上下深受鼓舞，全力參與計劃， 能夠讓240多名患者康復，這份喜悅，每位醫護人員也樂於分享。 不少患者因膝關節問題未能工作或需要家人照顧，獲資助換膝後自行出外，不僅可減少家人負擔，還可重投工作，重燃不少家庭的希望。

第二期「全膝關節置換手術」資助計劃

  • 申請期：2021年7月19日至8月18日
  • 申請條件：家庭月入少於8萬元，並已在公立醫院輪候逾三年；在職人士或主要家庭收入者優先考慮
  • 申請途徑：直接向寶血醫院(明愛)遞交表格，經該院骨科醫生評估後，再按經濟狀況，決定申請人可獲7成半至全額資助；查詢請致電3971 9966 或 WhatsApp 6013 6754

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可損腦部，患者出現「撞得」徵狀，即看:

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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