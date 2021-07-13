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【穿環致死】15歲少女自行在家穿眉環　傷口受感染眼腫發炎身亡

健康 12:58 2021/07/13

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15歲少女自行在家穿眉環，導致傷口嚴重感染而身亡。

勿亂穿鼻環、眉環。巴西一名15歲少女自行在家穿眉環，導致臉部嚴重腫脹，送院後心臟四度驟停，一周後身亡。

太陽報報道，巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一名15歲少女Izabela Eduarda de Sousa曾懇求母親讓她穿眉環，惟全家人也反對。其後她在朋友協助下，在家中自行穿眉環，三天後出現感染症狀。她眼部附近腫脹、發炎，被送往醫院，心臟四度驟停。

因身體排斥眉毛上的異物，她病情日漸惡化，轉送一間設備較完善的醫院。不過，她在醫院用呼吸機維生大約一周後，不治身亡。醫生表示，若Izabela Eduarda de Sousa存活下來，左眼可能失去視力。衞生人員建議，穿環應由有執照的診所專業人員執行。

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耳窩內側穿環易致鼻敏感

除了穿眉環，穿耳環也有機會影響健康。註冊中醫師譚莉英早前接受TOPick訪問時表示，穿耳數量不宜太多，以免破壞耳穴。耳珠位置正是眼穴；刺激耳珠穴位，可以令雙眼會變得明亮，有助改善視力，可是把穴位刺破，耳穴便失去反射功能，不能再有明目功效。

另外，不少人喜歡在耳輪（耳廓）上穿耳。耳輪較下方的位置，有一鎖骨穴。譚醫師指出：

如果發現鎖骨變得脹脹腫腫，先不要懷疑是否淋巴堵塞，反而看看是否在這位置打了耳洞。

有人更會在耳窩內側（耳甲腔）打耳洞，這更是不應該破壞的穴位，因它代表氣管，刺破了，便容易出現氣管敏感、鼻敏感情況。

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責任編輯：羅嘉欣

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