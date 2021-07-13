【告別毛孩】親手接生唐狗患重病離世　肥媽憶愛犬痛哭：佢上去陪我老公【有片】

▲ 肥媽拍片憶喪犬之痛。

肥媽（Maria Cordero）家中養有多頭唐狗，亦一向愛狗如命，她曾表示去年丈夫Rick過身後，幸得家中愛犬陪伴，令她走出抑鬱心情。可是月前肥媽其中一頭已11歲的老犬「旺財」，因患重病離世，連受喪親之痛的肥媽，大受打擊。

肥媽月前在個人YouTube頻道拍片，講述愛犬離世之。肥媽指11歲唐狗「旺財」，是當年由她親自接生，一直看著成長及旺財生下多隻小犬，視如親人一樣關愛。

▲ 肥媽一向十分愛狗。

肥媽片中稱旺財因跌傷尾龍骨，因骨頭移歪壓著膀胱，不能小便，令到肚子脹起，十分辛苦。肥媽抱犬出入診所多次，最後醫生告知要有心理準備。

肥媽感觸道：「旺財走之前幾日，完全起不到身，只能睡在地上大便，但仍能進食，我們要4個人才能抱牠上車去大醫院做輸血，來來回回多次，醫生已說救不到。」

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肥媽流淚說：「我要多謝醫生，起碼知道是甚麼事，為何發生，人同狗老了便會如此，旺財都算快（離世），病了一個幾月。」

肥媽又指旺財離世後，家中僅一歲的幼犬也明白狗爸爸離開，多次靠在旺財的位置不願離開，肥媽感觸道：「唔緊要啦，佢上去陪我老公，等我老公唔好咁寂寞。」肥媽說著也忍不住淚水，一度未能再繼續拍片。

同場加映：李旻芳黃耀英憶愛犬訪問