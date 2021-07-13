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熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
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【立即報名】TOPick 情緒管理學堂 - 5位育兒專家教路 培養資優生品格

幼稚園 13:02 2021/07/13

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

子女情緒失控怎麼辦？
忽視，只會讓子女失去安全感。
打罵，會讓子女感到自卑，容易否定自己。
TOPick情緒管理學堂邀請了5位育兒專家教路，正向管教兒童情緒, 養成資優生品格!

對象：幼稚園-小六學生家長 
費用:HK$200 (已包括四堂費用)

 

堂數 日期及時間 題目 講者

第一堂(免費試堂)

HKET App直播

 8月5日(星期四)
20:00-21:00
 		 親子關係敗在功課？ 
認識情緒提升子女的學習興趣		 香港資優教育學苑臨床心理學家 劉繼璋博士
香港資優教育學苑院長 黃金耀博士
第二堂
(網上講座Zoom)		 8月11日(星期四)
20:00-21:00		 「培養高EQ孩子 」爸媽必修科   與負面教育「斷捨離」 心理輔導學家蔡綺文
第三堂
(網上講座Zoom)		 8月18日(星期四)
20:00-21:00		 解開子女的情緒密碼   培養高EQ子女 親子教練、社工文正康
第四堂
(網上講座Zoom)		 8月25日(星期四)
20:00-21:00		 成為孩子的情緒導師　引導嬰幼兒表達感受踢走壞脾氣 臨床心理學家葉妙妍
第五堂
(網上講座Zoom)		 9月1日(星期四)
20:00-21:00		 小朋友愈鬧愈曳？學做正向爸媽扭轉親子關係 教育心理學家彭志華

 

條款及細則：
1. 每人只限登記一次。
2. 成功報名參加「TOPick情緒管理學堂」講座人士者將於講座前一星期經登記電郵收到講座連結。
3. 除非主辦單位及講者要求取消活動，否則一經付款將不會獲退款。
4. 活動查詢請按此Whatsapp 60528037
5. 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。

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