【立即報名】TOPick 情緒管理學堂 - 5位育兒專家教路 培養資優生品格

子女情緒失控怎麼辦？

忽視，只會讓子女失去安全感。

打罵，會讓子女感到自卑，容易否定自己。

TOPick情緒管理學堂邀請了5位育兒專家教路，正向管教兒童情緒, 養成資優生品格!



對象：幼稚園-小六學生家長

費用:HK$200 (已包括四堂費用)

立即參加 堂數 日期及時間 題目 講者 第一堂(免費試堂) HKET App直播 8月5日(星期四)

20:00-21:00

親子關係敗在功課？

認識情緒提升子女的學習興趣 香港資優教育學苑臨床心理學家 劉繼璋博士

香港資優教育學苑院長 黃金耀博士 第二堂

(網上講座Zoom) 8月11日(星期四)

20:00-21:00 「培養高EQ孩子 」爸媽必修科 與負面教育「斷捨離」 心理輔導學家蔡綺文 第三堂

(網上講座Zoom) 8月18日(星期四)

20:00-21:00 解開子女的情緒密碼 培養高EQ子女 親子教練、社工文正康 第四堂

(網上講座Zoom) 8月25日(星期四)

20:00-21:00 成為孩子的情緒導師 引導嬰幼兒表達感受踢走壞脾氣 臨床心理學家葉妙妍 第五堂

(網上講座Zoom) 9月1日(星期四)

20:00-21:00 小朋友愈鬧愈曳？學做正向爸媽扭轉親子關係 教育心理學家彭志華 立即參加

條款及細則：

1. 每人只限登記一次。

2. 成功報名參加「TOPick情緒管理學堂」講座人士者將於講座前一星期經登記電郵收到講座連結。

3. 除非主辦單位及講者要求取消活動，否則一經付款將不會獲退款。

4. 活動查詢請按此Whatsapp 60528037

5. 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。