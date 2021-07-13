【立即報名】TOPick 情緒管理學堂 - 5位育兒專家教路 培養資優生品格
幼稚園 13:02 2021/07/13
子女情緒失控怎麼辦？
忽視，只會讓子女失去安全感。
打罵，會讓子女感到自卑，容易否定自己。
TOPick情緒管理學堂邀請了5位育兒專家教路，正向管教兒童情緒, 養成資優生品格!
對象：幼稚園-小六學生家長
費用:HK$200 (已包括四堂費用)
|堂數
|日期及時間
|題目
|講者
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第一堂(免費試堂)
HKET App直播
|8月5日(星期四)
20:00-21:00
|親子關係敗在功課？
認識情緒提升子女的學習興趣
|香港資優教育學苑臨床心理學家 劉繼璋博士
香港資優教育學苑院長 黃金耀博士
|第二堂
(網上講座Zoom)
|8月11日(星期四)
20:00-21:00
|「培養高EQ孩子 」爸媽必修科 與負面教育「斷捨離」
|心理輔導學家蔡綺文
|第三堂
(網上講座Zoom)
|8月18日(星期四)
20:00-21:00
|解開子女的情緒密碼 培養高EQ子女
|親子教練、社工文正康
|第四堂
(網上講座Zoom)
|8月25日(星期四)
20:00-21:00
|成為孩子的情緒導師 引導嬰幼兒表達感受踢走壞脾氣
|臨床心理學家葉妙妍
|第五堂
(網上講座Zoom)
|9月1日(星期四)
20:00-21:00
|小朋友愈鬧愈曳？學做正向爸媽扭轉親子關係
|教育心理學家彭志華
條款及細則：
1. 每人只限登記一次。
2. 成功報名參加「TOPick情緒管理學堂」講座人士者將於講座前一星期經登記電郵收到講座連結。
3. 除非主辦單位及講者要求取消活動，否則一經付款將不會獲退款。
4. 活動查詢請按此Whatsapp 60528037
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