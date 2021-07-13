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【無牌行醫】2名外傭假日於賓館從事無牌牙醫　分別被判囚4個月及兩個月

社會 12:46 2021/07/13

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案件在沙田法院審理。（資料圖片）

兩名從事無牌牙醫工作的外傭，因違反逗留條件，昨日（12日）於沙田法院被判罪成，分別被判入獄4個月及2個月。
　　 
入境處早前收到舉報，表示有外傭於周日及假期涉嫌違反逗留條件，租用賓館提供無牌牙醫服務。入境處調查人員於4月中展開調查，拘捕涉案外傭，並於相關賓館檢獲證物，包括卡片及賬簿。被捕外傭涉嫌違反其逗留條件，從事無牌牙醫工作。
　　 
就調查所得，被捕外傭會於每星期的休息日或假期租用賓館房間，為同鄉提供牙科服務。她們均沒有接受正式牙醫訓練，亦並非香港註冊牙醫。
　　 
入境處發言人稱，外傭只可以為合約上訂明的僱主料理家務。外傭不得受僱於任何其他人士擔任任何其他職務，包括兼職家務工作。僱主亦不得要求或容許外傭為任何其他人士擔任任何工作。任何人違反對他／她有效的逗留條件，即屬違法。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。
　　 
發言人並強調，根據《牙醫註冊條例》第25條，任何人如既非註冊牙醫，故意或虛假地充作牙醫，即屬犯罪。違者一經定罪，最高刑罰為罰款10萬元及監禁3年。

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責任編輯：吳卓峰

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