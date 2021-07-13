【貼地育兒】方媛帶囡囡飛上海探郭富城　天王嫂貼地坐經濟艙被讚慳家

▲ 天王嫂方媛帶2個女首次搭飛機往上海探郭富城，貼地坐經濟艙。

天王郭富城自從做了「天王爸爸」後，生活貼地，不時見到城城一家四口去行公園、行沙灘，盡量讓兩個女感受平民生活。天王嫂方媛（Moka）也沒有大花筒，最近她帶兩個女首次搭飛機去上海，估計與身處內地拍戲中的郭富城團聚，貴為天王家庭，三母女竟只乘搭經濟艙。

城城現時正在內地與古天樂和劉青雲拍攝新片《掃毒3》，與妻女分隔異地，Moka惟有一拖二帶3歲半的大寶Chantelle和2歲的二寶Charlotte周圍去解悶。

Moka趁幼稚園放暑假，近日帶兩個女第一次搭飛機去上海，她在社交平台分享了短片並留言表示：「記錄兩個寶寶的第一次飛機之旅，到上海以後就開始隔離了，之後給大家分享打打鬧鬧、辛苦又幸褔的隔離日常。」

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三母女講普通話 Moka惡補粵語

短片中見到囡囡十分興奮，坐車往機場途中高唱兒歌及玩「手指舞」。抵達機場check in後，Moka又帶囡囡去睇飛機，Moka問大寶：「終於看到飛機了對不對？」大寶以普通話回答：「嗯！還有巴士啦！」

▲ 城城教女不重物質，建立正確價值觀。（IG圖片）

之後三母女如其他人一樣排隊等上機，Moka與囡囡置身機艙後與觀眾講拜拜，可見三母女只是乘搭經濟艙。不少網民大讚方媛慳家：「太低調了！居然是經濟艙」、「經濟艙讓人感覺接地氣，很喜歡這樣平淡的你！」、「闊太們出門都有司機，但經常拍到她出門坐的士。」

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天王城城曾接受TOPick訪問時表示，父母有責任教導小朋友正確價值觀，所以他教女不重物質，要明白金錢的觀念，包括錢從何來、如何使用及儲蓄的重要性，讓女兒知道玩具不是從天而降，父母要出去工作賺錢，要有付出和努力，才可以得到想要的東西。

城城又指全家都講普通話，只有自己一人講廣東話，故安排了補習老師上門教廣東話及英語，Moka都有陪女兒上堂，城城讚Moka很努力學習。

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銅鑼灣維多利亞K1學費全年9萬元

據悉，大寶原校升讀名校銅鑼灣維多利亞國際幼稚園K1，是著名的星二代學校，校友包括吳君如女兒陳是知、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂等，而同校的星二代則有關心妍女兒楊榮心。

該校已通過認證成為國際文憑（IB）世界學校，提供兩文三語國際班及雙語國際班，前者以英語、粵語及普通話為教學語言，後者則以英語及普通話為教學語言，為母語是普通話或英語的幼兒而設。據幼稚園概覽截止2019年9月的資料，銅鑼灣維多利亞國際幼稚園的K1全年學費為$94,589。

同場加映︰郭富城不當嚴父盼做女兒朋友 緊記亡父教誨傳承正確價值觀

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責任編輯︰林綺玲