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【一家團聚】兒子因學業壓力離家出走失蹤8年　父母從網上片段中認出終團聚

育兒經 15:50 2021/07/13

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四川一名男子因不堪學業壓力離家出走失蹤8年，其父母在網上片段認出兒子，最近一家3口終於團聚。

四川一位男子李零（化名）在8年前，因不堪學業壓力離家出走。多年來父母一直沒有放棄尋子，直至近日在社交平台一段影片中，發現兒子的蹤影。在警方的協助下，一家3口終能團聚，喜極而泣。

相隔8年，一家3口終於團聚。（微博圖片）

因學業壓力離家出走

據內媒《河南法制報》報道，李零在2013年為高中應屆畢業生，由於不堪學業壓力和就業壓力，有日離開學校後自此與家人失去聯絡。期間李零一直在東區附近流浪，有時候也會做散工。

在兒子失蹤的8年間，其父母並沒有放棄尋找兒子，直至近日有親戚在社交平台上的一段影片中，意外看到李零的身影，便立即將影片傳送給他們。原來有人拍攝到李零曾經在鄭州市的一個路口出現過，當時他從垃圾桶中翻找食物。夫婦在看到影片後專程趕到鄭州，希望能夠找到兒子。

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母親指會尊重兒子意願

在當地警方的協助下，事隔8年一家3口終於團聚，三人見面後相擁而泣。李零的父親激動表示「找到兒子了，我終於放下心頭大石。」而母親指以後會好好照顧兒子，並會尊重他的意願，讓他做自己喜歡的事。

在採訪期間，記者留意到夫婦不時望向兒子，好像擔心一不留神，兒子又會再次消失。三人最後在警方的護送下，乘搭開往四川的高鐵回家。

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責任編輯：王明芳

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