【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼

▲ 朴敏雨3年前發生車禍後銷聲匿跡，近日傳出他已癱瘓。

現年33歲的韓國男星朴敏雨，在2018年經歷一場重大車禍後就銷聲匿跡，當時朴敏雨所屬公司表示他正接受治療中，狀態良好。惟網民發現，朴敏雨IG最新動態一直停留在2018年3月，引發大眾關心。朴敏雨的父親日前就公開兒子坐在輪椅的近照，令人非常痛心。

▲ 朴敏雨IG最新動態一直停留在2018年3月，不少網民亦有在今天再留言為他打氣。（圖片來源：IG@1m1actor）

韓國基督教節目《CTS기독교TV》日前與一名觀眾連線通話，對方正是韓星朴敏雨的爸爸。他表示兒子因3年前一場電單車車禍中受傷，現時身體不適，自己要在家中照顧他。

憶述3年前意外發生當日，朴敏雨的爸爸指事發在凌晨5點，一直到早上9點他才知道兒子出事。當下他心急如焚，一邊為兒子祈禱，一邊趕往醫院，而當他趕到醫院時緊急大型手術已結束，慶幸兒子被及時送院才挽回一命。

提到朴敏雨近況，爸爸表示：

雖然敏雨比我高大，照顧起來很辛苦，但因為體重變輕，3年來也努力撐過去了。

爸爸又公開了朴敏雨一張近照，相中可見朴敏雨坐在輪椅上，面部看來浮腫，不復當年俊俏外貌。

有網民最近亦留意到，朴敏雨已許久沒有公開個人動態。有網民就指出，去年曾見過朴敏雨要以輪椅代步，雖然能夠站起來但卻無法走路。另一名網民表示自己和朴敏雨在同一間醫院接受復康治療，提及朴敏雨變胖不少，只能眨眼，要靠爸爸照顧他。

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現年33歲的朴敏雨在2011年憑電視劇《我的公主》出道，其後陸續出演《花美男拉麵店》、《回來吧大叔》等劇集。2014年，他亦聯同知名藝人李棟旭、王嘉爾等出演綜藝節目《Roommate》，令海外知名度大增。直到2018年3月他因發生車禍而要接受手術，當時他的所屬公司表示他頭部受傷，手術結果良好，已逐漸好轉，惟之後再無更新其狀態。

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責任編輯：羅嘉欣