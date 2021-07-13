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【超市大搜查】實測18款連胸墊背心大比拼　《LDK》推薦3款高吸濕排汗有承托力內衣【附完整排名】

食用安全 15:45 2021/07/13

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18款連胸墊背心大比拼，推薦3款高吸濕排汗、有承托力內衣。

連胸墊背心受不少女性歡迎，日本雜誌《LDK》日前比拼18款連胸墊背心，當中不乏知名品牌，總結出2021年度，高吸濕排汗力、有承托力的舒適內衣。

《LDK》搜羅18款市面常見品牌推出的連胸墊背心，包括Uniqlo、GU、Sloggi、Wacoal、Peach John、無印良品等。《LDK》分析連胸墊背心的材質、罩杯形狀、貼合度、尺寸、功能等5方面，進行仔細比較，並將結果按背心類型分類。

吊帶背心排名：

測試的5款吊帶背心，包括GU、Uniqlo、Sloggi等知名牌子，其中內衣品牌Sloggi不負眾望表現最出色，不論舒適度、承托力、胸型、吸濕排汗度都表現優秀。而Uniqlo AIRism的罩杯亦被大讚每年都有進步，有支撐感。

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蕾絲和其他背心的評分準則與吊帶背心不同，主要以胸罩製作、內部構造、吸濕排汗度、透氣度進行4方面的評分，將4項的分數相加，得出總分及排名。

胸罩製作（滿分30分）：主要檢查罩杯的合身度、承托力、胸線美感，內衣的鬆緊度是否合適。

內部構造（滿分30分）：從材料、縫紉和設計，檢查皮膚接觸程度和美感程度。有蕾絲的產品會檢查蕾絲質量。

吸濕排汗度（滿分20分）：檢查每種產品的水分蒸發率。

透氣度（滿分20分）：測量一定範圍的面料中含有多少空氣。數值越高，越透氣。

蕾絲背心排名：

測試的5款蕾絲背心同樣包括知名品牌如：Peach John、GU、Nissen、Uniqlo等。不過蕾絲背心整體表現參差，表現佳的蕾絲背心，其胸罩、面料、親膚感及蕾絲設計都很優秀；表現較差的蕾絲背心，則出現沒有承托力、不合身的問題。

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背心：

檢測的8款背心型內衣，包括以下知名品牌：Wacoal、Uniqlo、GU、無印良品、TOPVALU等，不過這些品牌都並未取得第1位。日本品牌BELLE MAISON成功力壓專業內衣品牌Wacoal，以73分的高分成為第1名。《LDK》指，BELLE MAISON的連胸墊背心透氣速乾、舒適有彈性，胸墊也很貼合，方方面面表現出色。

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總結3類背心，《LDK》推薦3款連胸墊背心，分別為各分類的第1名：Sloggi吊帶背心、Uniqlo蕾絲背心及Belle Maison背心。

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責任編輯：楊宛茜

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