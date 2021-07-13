【死亡之吻】兒子感染疱疹病毒出生11天夭折　媽媽心痛勸戒︰不要親吻嬰兒

▲ 美國一名初生男嬰感染疱疹病毒，出生11天夭折。

嬰幼兒免疫力弱，父母照顧他們要特別小心。近日美國一名媽媽在社交媒體分享過去的痛心經歷，兒子因感染疱疹病毒，出生11天不幸夭折。她勸戒一眾父母及親友不要親吻嬰兒，這個「死亡之吻」足以摧毀整個家庭。

據英國《太陽報》報道，來自美國北卡羅來納州的Dakota Elizabeth Goss早前在TikTok上勇敢地分享她的故事，她於2019年2月26日誕下兒子Emmitt，可是他出生後僅6天，因感染疱疹病毒住院，並在出生11天時不幸去世。Dakota慨嘆自己無論怎麼努力，都無法保護兒子。

兒子出生6天染病11天亡

Dakota稱兒子沒有真正被親吻，只是被觸摸了，但仍然感染了疱疹病毒。有網民質疑可能是她家中的寵物狗引起，她指事件發生在兒子住院期間，因此不可能來自她的狗。她奉勸一眾家長︰

請洗手，不要觸摸嬰兒的嘴巴，也不要親吻他們。他們沒足夠免疫力，無法抵抗你的病菌。

▲ Dakota的兒子Emmitt出生後6天感染疱疹病毒。（Dakota IG圖片）

一名媽媽也分享她的矛盾心情，表示當孩子出生時，每個人都想來看看她的新生兒，但她無法保證親友的健康狀況，一旦他們傳播了病毒，或足以置嬰兒於死地。

經歷喪子之痛後，Dakota與丈夫漸漸走出陰霾，於2020年終再度誕下第二個兒子Everritt。直到Everritt 4個月大時，這對夫婦才安心親吻他。

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醫生︰親吻及口水皆傳染途徑

本港皮膚科專科醫生陳厚毅指出，疱疹病毒主要分為一型（HSV-1）和二型（HSV-2），HSV-1是一種依附在嘴唇的病毒，傳染的途徑包括接吻、接觸他人飛沫等。一般患有唇瘡或帶有疱疹病徵的人士親吻嬰孩時，病毒就會依附在嬰孩的皮膚表面上，即使沒有傷口亦可將病毒傳染出去。

初生嬰兒的抵抗力弱，早產不足月的孩子免疫力更低，若感染疱疹病毒，病毒有較大機會擴散全身，並引起腦膜炎等併發症，嚴重可致命。

如果病毒接觸到嬰兒眼睛，亦有機會引發角膜炎，或會對視力造成影響。陳厚毅提醒，除了親吻，病毒有機會由口水傳染給小朋友，家長不要與孩子共用器具和食物，更不應把食物咬碎再餵孩子。

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責任編輯：王明芳