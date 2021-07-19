【TOPick診症室】兒科醫生拆解患乳腺炎兩大成因　建議紓緩及治療方法

餵哺母乳的媽媽注意！同時用奶瓶餵奶或增加患乳腺炎的風險。兒科醫生解釋交替的餵哺方法，容易令嬰兒乳頭混淆，以吸啜奶瓶的輕力度，來吸啜媽媽的乳房，令母乳未能全數排出乳房，增加細菌感染機會，從而誘發乳腺炎。

兒科專科醫生梁淑芳接受TOPick訪問指出，曾有媽媽形容患乳腺炎的痛楚超越生產時的痛，稱若胸部感脹滿、紅腫、刺痛或者隱隱作痛，甚至乎發燒超過24小時，或患有乳腺阻塞，持續忽視便誘發乳腺炎，繼而誘發膿腫，部分個案求診時同時患有3種病症，提醒新手媽媽出現病徵時須盡快求醫。

確診患上乳腺炎後，醫生有機會處方口服抗生素用作治療，媽媽普遍擔心服用後，須暫停餵哺母乳，梁淑芳表示患病的媽媽可以放心，因醫生會處方不會傷害嬰兒的藥物，媽媽治療過程中，可以繼續餵哺母乳，同時建議母乳媽媽預防乳腺炎方法。

如欲了解更多預防的乳腺炎方法，密切留意7月19日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。

同場加映，拆解母乳迷思：

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記者：陳麗娜