【娛圈喜事】《3日2夜》女神陳詩欣宣布結婚　Eunice放閃：以後我倆手牽手

▲ 謝謝宣布結婚。

曾主持《學是學非》的陳詩欣結婚！被封為「TVB長腿女神」的陳詩欣（Eunice）今日（7月13日）Eunice於社交平台宣布跟男朋友結婚的消息，並貼出跟男友的放閃照，令不少網民及其好友留言祝福。

陳詩欣今日上載跟男友的恩愛放閃照，公布結婚喜訊。她寫道：「今天終於可以把這份喜悅分享出來 我們要結婚了！」

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Eunice又分享求婚經過：「在上年的11月，你悉心安排的求婚，過了大半年，我每一次想起也會感動，怎麼會有一個傻瓜在求婚當晚的晚餐。每一道餸也加了自己最討厭吃的雞蛋😂這個難忘的一晚是我人生最美麗的畫面，謝謝你這麼寵愛我，謝謝你的善良溫柔，謝謝你選擇了我成為你的另一半，以後我倆手牽手一同成長一同經歷，餘生請多多指教，我愛你 陳爾正」

▲ （取自IG）

陳詩欣早知好姊妹余香凝要結婚 Eunice讚閨密余香凝未婚夫靚仔

被封一件頭女神

現年28歲的陳詩欣，她於2015年加入TVB，曾參予《3日2夜》、《美女廚房》、《姊妹淘》、《學是學非》等多個節目，有指其中一集她主持的《3日2夜》獲得全年的最高收視，被網民封「一件頭女神」，深受宅男歡迎。

陳詩欣的圈中閨密之一是余香凝，去年Jennifer結婚，Eunice也在婚禮當姊妹。

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陳詩欣的丈夫陳爾正學歷不俗，曾留學英國的他，於倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion）畢業，她返港後也曾多次做音樂會搞手，曾有份策劃獨立音樂表演場地Hidden Agenda。

同場加映：阮嘉敏訪問