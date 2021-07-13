【婆媳不和】新抱數奶奶10宗罪　要求臨盆媳婦坐巴士逼食過期補品

▲ 新抱力數奶奶10宗罪，包括要求臨盆的她坐巴士、坐月逼食過期補品等。

婆媳之爭一直是世紀大難題！有名港女在討論區力數奶奶的問題，由她臨盆至坐月，再到現時湊孩子，都有感奶奶做法不妥，細分之下多達10項，有感難以再長期與奶奶同住。

該名網民於周一（12日）在網絡討論區「親子王國」發帖，標題為「坐月千祈唔好比（俾）奶奶幫手」，她分享了由臨盆到坐月，再到現時湊孩子，奶奶所做的奇事。

1. 臨盆被要求坐巴士入院

新抱回想臨生BB前幾日開始肚痛見紅，準備即刻去醫院，由於她住村屋，如果出市區要轉巴士，當時緊急情況會搭的士去醫院，可是奶奶不是如此想。「99（奶奶） 就叫我搭巴士轉西鐵去醫院，又話去到唔係即刻生，所以叫我唔好搭的士去。」最後老公促她照乘的士，不用理會奶奶。

2. 奶奶促兒子處理醫健通

樓主臨盆在即，奶奶有跟來去醫院，而老公即刻請假去醫院匯合，準備去處理入院手續。可是，奶奶卻像不分輕重，要求兒子陪她去處理醫健通，像不用理會即將生B的老婆。幸好，老公是陪太太先辦理入院手續。

3. 坐月沒食物吃

當樓主生完BB坐月之時，她直言「真係惡夢嘅開始」，坐月下午無飯食 ，只食一個饅頭及一條粟米，等待老爺及老公晚上收工回家才有飯食。

4. 坐月做家務逼破禁忌

傳統坐月有不少禁忌，如不宜觸碰生水、不外出，以免「入風」。樓主表示「我坐月係妹仔嚟，家務（掂）生水樣樣做齊，坐到自己都病埋。」她更有一次因為太肚餓，而不理坐月不宜出街吹風，走去買排骨飯食。

5. 不能多吃薑醋

新抱大呻奶奶整的薑醋沒有多吃「無咩點食過」，因為薑醋主要是奶奶用來招呼親戚。

6. 說慌照顧新抱

樓主致電予媽媽告知坐月的情況，她即刻來炒薑飯燉雞給女兒食，更要教她炒薑飯。奶奶聽到親家如此說，就「扮野話炒俾我食」，奶奶在外人前說慌會照顧新抱。

7. 逼食過期4年補品

樓主生BB後一兩個月餵母乳，有次奶奶叫新抱食紅參片，有提及已過期4 年，表示她跟老爺食了無問題，叫新抱也吃。可是，新抱擔心過期補品會影響喝母乳的BB而拒絕。奶奶不甘示弱表示「發癲話我之前點解唔食搞到過曬期」。

8. 高舉抱起初生BB

初生BB宜小心翼翼托住頸來抱，可是樓主有數次看到奶奶抱住BB的腋下「玩飛飛」，曾跟奶奶說不好，可是仍要如此玩，要向老公申訴去鬧她，奶奶才不夠膽再做。

9. 湊仔方式大不同

到BB 6個月大，奶奶給蘋果予BB自己咬，表示無問題，又說如果BB食不到自己識得吐出來。新抱跟她解釋不可，更給很多資料予奶奶看，之後才無再這樣。

10. 任由BB咬拖鞋

當BB懂得爬，有次BB取了一隻拖鞋咬，奶奶指自己隻拖鞋洗得很乾淨，給BB咬也沒問題。新抱大呻「我真係覺得佢癲癲哋」。

樓主遇上難頂奶奶，有感慶幸自己是在職媽媽，放假少對住她，如果長期對住奶奶應該會崩潰，有感「我覺得自己忍咗咁耐都算係咁」，加上，她有好老公神隊友，適時會出手。而老公更明白事理，提出搬出去住，不用長期對著奶奶。

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責任編輯：王明芳