【疫苗接種】許樹昌稱所有人打第三針仍言之尚早　需更多時間了解抗體維持多久

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（陳靜儀攝）

近日有傳媒引述政府消息人士透露，正探討未來需否打第三針新冠疫苗。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，所有人打三針仍然言之尚早，暫時有數據顯示有部分群組包括曾接受器官、骨髓移植、癌症、正服用降低免疫系統能力藥物的病人，可能打針後抗體水平較差，但其他人士不用急於打第三針。

許樹昌指，現在有不少研究陸續刊登，跟進接種者打針後經歷一段長時間後，抗體可維持多久，所以不是所有人都要打第三針，估計有藥廠因商業因素而更改接種建議。他又指，打針後抗體可維持約6至9個月，並不表示抗體其後會消失，故需更多時間了解抗體能否維持更長時間。

他又指，本港2月尾開始接種科興，3月初接種復必泰，中大在4月起開始跟進2款疫苗接種人士的情況，為期3年，每幾個月若有抗體指標時會公布，但由於抽血需時分析，未能肯定公布時間。中大在9月亦會進行研究，了解一些接種科興後抗體不理想的人士，會將他們分開一半分別接種第三劑科興和復必泰疫苗，會跟進他們抗體水平和T細胞反應，為期3年，相信可解答未來補針的方向。

他又指，目前未知中和抗體水平才出現保護作用，「幾高幾低先保護我哋係唔知」，又引述世衞指不鼓勵為全港市民驗抗體，認為有關做法不符合經濟效益。

港大公共衞生學院教授潘烈文指，抗體並不是唯一指標，仍有其他指標，會跟進世界各地接種者感染的情況，了解他們的免疫反應，而決定是否有需要打第三針。

對於近日再有一名機場員工確診新冠肺炎，有否需要加強機場檢疫措施，潘烈文認為，機場已實施多項措施，過去只有3個主要輸入個案以致本港有大型的蔓延，已比很多國家做得很好，但不是完全沒有漏洞，可以進行長期監索，去找方法堵塞。

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記者︰陳子謙