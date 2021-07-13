【童年陰影】女生童年遭非禮告知母親反被斥勿多事　催眠治療師：童年陰影可回溯到3歲

▲ 催眠治療師指，童年陰影可影響日常生活和人際關係。

不少成年人在日常生活中的行為模式和心理狀態，其實受著「童年陰影」的影響而不自知。從專業角度來看，人在幼童時期擅於模仿，所以大部分人的童年陰影都是源自4至5歲時在原生家庭的不同經歷，有些人的童年陰影甚至可以回溯到3歲的時期。

跟「內在小孩」復和 走出童年陰影

童年陰影的類型和例子有很多，例如年幼時跟父母或兄弟姊妹關係惡劣、不幸被虐待、性侵等。近來有一個個案可以用來說明一下「童年陰影」對成年人造成的影響和相應的治療方法。

Y女士已是兩女之母，有一次在給幼女餵哺母乳的時候，年長些的長女只是出於好奇走過來看一下，便被Y推倒在地上而嚇得大哭起來。Y女士其後主動向專業人士求助，她知道把長女推倒地上是做錯了，但奇怪的是，心裡並沒有絲毫愧疚。

細問之下，原來跟Y女士年幼時的經歷有關。那時候她跟著媽媽改嫁，媽媽忙著照顧新生的弟妹，根本沒有時間照顧她，會帶她去別人家裡打麻將。有一次，年幼的Y女士被一名年紀較大、不知名的男孩帶到一個房間裡，肆意地撫摸了Y的身體。她因感到害怕而告訴媽媽，可是媽媽非但沒有幫她，反而叫她不要多事，但求息事寧人。

最近，我為Y女士進行了催眠治療，把她帶回到童年的時候，讓她心裡的那個「內在小孩」跟媽媽復和。她不但原諒了媽媽，也原諒了自己，不再認為被那名大男孩性騷擾是自己的錯。Y女士成功走出童年陰影後，跟兩名女兒的關係已修復至原本的八成左右。

自我檢討 多聽意見

很多有「童年陰影」的成年人覺得是小事一樁，不用求助。但如果感到問題嚴重，甚至影響日常生活和人際關係，就應該快去求醫，不要遲疑。身邊的家人和朋友也可以多加關懷，鼓勵當事人正視問題，盡快尋求協助。

除了催眠治療以外，還可以通過心理治療和認知行為治療來解決跟童年陰影相關的問題。「認知行為治療」是通過跟病人分析每個行為背後的含義，從而作出相應的治療。如果問題嚴重的話，會配合精神科醫生處方藥物，雙管齊下來幫助患者盡快過正常生活。

▲ 「全邁進心理服務」催眠治療師李佩琪博士

同場加映：【TOPick診症室】港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱 輔導心理學家揭與家庭問題有關

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

標題為TOPick編輯所擬定，原題為「童年陰影糟蹋人生 童年陰影糟蹋人生」