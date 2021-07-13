【聲夢傳奇】何晉樂冼靖峰唱出夢想　Rock+Archie理想與現實兩兼顧

▲ 何晉樂與冼靖峰兼顧學業與唱歌。

TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》經多場比試後，最後六強的男學員只有何晉樂（Rock）與冼靖峰（Archie）。在本周六（7月17日）的六強對戰後，便知誰能晉身下周一（7月19日）舉行的總決賽，爭奪冠軍寶座。

何晉樂與冼靖峰齊接受TOPick專訪，談到進入分勝負的倒數階段，Archie直言心情忐忑，只因當晚計劃作突破性演出：「根據之前幾個回合的經驗，只要豁出去唱，反而表現會更好。」

至於「石仔」Rock曾於比賽連續三場落敗，幸最後成功追回分數，感受良多的他以「海綿」來比喻自己，過程裡吸收好多東西：「慢慢來到這位置，接收了很多前輩的教晦，特別是Gin Lee老師給予的訓話，仿如鬧醒了我，因為過往我不時自責，只她將我拉回來，令我明白要努力表現自己，相信自己是可以。」

【聲夢傳奇】何晉樂擁碩士學位獲藥劑師牌 Rock從事金融業不棄歌手夢

▲ （左起）何晉樂與冼靖峰。（黃建輝攝）

從小愛音樂

Rock與Archie同樣自細喜愛音樂，Archie於3、4歲時看過鋼琴家朗朗演奏的片段，之後嚷著要學鋼琴：「起初以為學一星期就去到朗朗的水準，原來要慢慢苦練，最後我沒心學習，但爸爸說十幾萬的鋼琴如何處置呢，最終我學了十幾年。」

中學時的Archie愛上唱歌，除參加不少比賽外，大學時代更跟同學一起夾Band：「當時遭Band leader責備，說我唱的歌很單一，音樂性又不夠，自此開始慢慢鑽研。」

▲ 冼靖峰（黃建輝攝）

唱歌不影響學業

Archie一心當歌手，曾參加ViuTV《全民造星II》的他雖然60強止步，但沒有因此氣餒：「未有放棄追夢，反而到音樂學院進修，其後再戰《聲夢傳奇》。我的性格是癲癲地，在舞台上可以將這份瘋癲合理化。」

其實他出身名校喇沙書院，之後升讀香港大學修讀工商管理學學士，可說品學兼優，因此父母曾反對他追歌手夢：「中學時跟父母吵架吵得很厲害，當準備踏入大學階段時，爸爸跟我約法三章，只要我讀成書又找到工作，他就讓我做其他事情，所以我努力讀並非增進知識，為求好分數就可以唱歌。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

從音樂獲滿足感

至於Rock，於9歲時隨家人移民英國，之後慢慢培養對唱歌的興趣：「運動方面不擅長，加上朋友又不多，那候就經常對著咪高鋒錄歌，然後將片段放上論壇，中學時代參加歌唱比賽，原本寂寂無名突然多了一批支持者，那時候很開心，幾乎每天也上載唱歌片段。」

【聲夢傳奇】冼靖峰出身喇沙港大畢業任MT Archie《造星II》落敗學唱歌再追夢

▲ 何晉樂（黃建輝攝）

Rock一樣沒有因為音樂而影響學業，他入讀於英國威爾斯的卡迪夫大學，攻讀藥劑學碩士課程，畢業後，在去年回流香港追夢。

不過他跟Archie一樣，追夢過程遭到父母反對，Rock說：「正如拍拖一樣，他們怕玩音樂荒廢學業，只要讀好書就可玩音樂，可擁有自主權，加上若做歌手不成名的話，也可以有Plan B作保障。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Rock與Archie同樣擁高學歷外，二人也有份高薪厚職工作。

Archie於某銀行任職MT（管理培訓生），問會否打算為當歌手放棄正職？他說：「有思考過，但未去到抉擇臨界點，上星跟公司傾這問題，他們很體諒我的情況，給予我時間思索下將來的路。」

Archie續說：「見身邊不少同輩生活很Hea，反而我一邊比賽一邊工作，是很充實，好像無時無刻也在鍛鍊自己。」

至於Rock於某大型保險及投資公司任職理財策劃，他暫沒打算放棄正職：「之前在英國讀大學時沒有好好鑽研音樂，是很浪費光陰，亦自覺混水摸魚，我這種級數在IG既然吸引到粉絲，是件很神奇的事，而今次比賽令我眼界大開，很慶幸向著歌手路進發。我挑選保險工作也是為當歌手，因可自由分配時間。」

無論如何，Rock與Archie已行出他們的「聲夢」第一步，待看他們將來能否日後創出「傳奇」。

記者：游艾維

同場加映：蘇韻芝專訪