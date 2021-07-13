【動物情緣】曾因挫折鑽牛角尖萌輕生念　動物義工：養貓讓我生命多了顧慮

▲ 當上動物義工不但令Summer逆轉了偏執的情緒，也因為養了貓而改善了跟媽媽的關係。

Summer家中自小猶如動物園，長大後雖無耳濡目染，卻無減她愛動物之心。無心插柳下走上貓、狗義工之路，從毛孩身上，不但紓減了她的情緒問題，更原本與家人冰封的關係得以融化了。她對動物的愛，動物對她的熏陶感染，相輔而行、不分軒輊。

Summer動物義工之路，先從狗義工說起。她接觸的狗場無任何NGO（非牟利團體）背景，只是一個女士獨力收養流浪狗。義工Summer，主要工作是去狗舍進行清潔、替狗狗沖涼和散步。

以為是給予、付出的角色，但動物予她有另一重體會，她會在狗場做義工，背後有一個小故事：「某年生命遭遇挫折，曾有輕生念頭，是狗場令我改變看法，如此艱難下仍掙扎求存，我在那裏做義工，情緒得到轉化逆轉。後來養了貓，生命中多了點顧慮，想法不會偏執一面。我常想，如我有任何意外閃失，3隻貓怎麼辦？」

▲ .動物義工Summer指流浪貓有不同性格，像人一樣有怕羞的、有易於親近的、有膽怯的。（黃建輝攝）

接連收養流浪貓

她擔當狗義工同時，也踏上貓義工之路。愛護動物協會有「捕捉、絕育、放回」計劃，為無主流浪動物絕育再放回，來停止繁殖。餵貓的義工姐姐跟她說，花貓Milk吃飯時只能吃「尾圍」，吃完也會被群貓打，希望為牠找一個家。雖然後來有人肯收養，惟主人本身已有3隻貓，新丁Milk被其他貓欺侮合不來，不敢踏出房門半步，連吃飯也有問題，無奈要再覓新家。輾轉下聯絡上Summer，於是二話不說讓牠成為家中成員。

▲ 她會照顧及收養流浪貓，為牠們尋覓新家。（被訪者提供）

一直過着顛沛流離的流浪生活，Milk極度怕人，來Summer家頭4個月，從未見過牠身影。「沒關係，我讓牠自由行走，只負責安排食物及清潔排泄物，見到盤子裏貓糧吃光，砂盤裏有大小二便，便知道牠仍生存便足夠。」Summer笑說。

直至4個月後她放新年假，Milk開始現身，不做神秘貓，來個180度轉變天天陪伴主人。

養傷變長住

她收養的第二隻貓叫茶茶。因捉牠去絕育時弄損了手，Summer想待牠傷勢好轉才放回街上，但牠性格兇惡，入屋後無法捕捉，於是讓牠住下來。「我第一次摸牠，是入屋後的一年三個月後的事，沒想到現在牠是最黏我的一隻貓，不時要我摸牠才罷休。」

第三、四名貓成員是月月和冰冰，來歷更特別。那年是2019年的中秋節，Summer和其他貓義工上街餵初生貓，發現了一隻約3個月大的白貓（名叫冰冰，今年5月離世），四處問人有無肯收留，有人答允後，準備好貓籠讓白貓入請君入甕時，豈料另一隻貓第一時間跳入籠中，結果義工便把兩隻貓一併帶走。

▲ 家有四貓，非常熱鬧。（被訪者提供）

但兩隻貓的眼睛已患眼疾，要馬上要看獸醫。「月月是因感冒菌上眼，嚴重至滴顯影劑入眼球內，顯示眼球表面已受損，獸醫指一邊眼日後會失明，希望能保住另一邊。我對媽媽說，盲貓多數不會有人要，不如養多一隻貓吧！善心的媽媽一口答應。」

貓眼疾整月照顧

月月每4小時要滴一次眼藥水，15分鐘滴另一枝眼藥水，總共4枝，期間不能讓牠把眼藥水濺出來，要把牠的頭按緊。冰冰則每隔6小時則滴一次眼藥水，那整個月Summer好像沒怎麼睡過覺。幸藥力發揮效力，個多月後漸入佳境，兩貓眼睛逐步痊癒，十分鼓舞。

「醫藥費都是我和兩個貓義工自掏腰包，一心想把拾來的流浪貓醫好後，健健康康才轉送收養者。」因月月看不到東西，一直緊黏着冰冰，形影不離，Summer不忍兩貓分離，於是與家人商量把冰冰收歸旗下，結果家裏共養了4隻貓。

▲ 冰冰由發現不適至過世前後只是兩星期，令Summer傷痛，訪問當日她也帶了冰冰的咕𠱸到來。（周美好攝）

愛心滿滿的Summer謙稱只是佛系貓義工，她現時有餵流浪貓，以及寄養受傷貓兒及貓BB在家，作為「中轉家庭」，她特地把家闢了一個大角落，養好傷或長至大一點，為牠們配對一住好人家。「有些義工我更佩服，專湊未開眼的貓BB，隔兩小時餵一次奶及放尿，付出的時間和心機更多。」香港愛貓人士不少，輪候領養流浪貓者眾，但她說領養者需接受家訪，特別是必定要裝上貓網，確保是合適的養貓的居所。

兩次受傷 臉上留疤痕

細心一看，Summer右臉頰及左眼皮都留下淺淺疤痕，兩次意外都與貓兒有關。前者是初養Milk時，放牠在床上梳毛，Summer坐在床時不為意旁邊的梳粧枱抽屜打開了少許，一撞之下發出巨響，貓兒一驚之下抓傷了Summer的臉，傷口達8cm，血流如注。朋友對她很好，送她世界各地的去疤膏，臉上留痕她也很上心，大半年不敢進食有色素的食物，如咖啡、豉油、檸檬茶和可樂等一概不沾唇，只吃雞蛋、馬鈴薯和雞蛋。

▲ Summer曾被貓抓意外刮傷眼皮，她說事必有因，未必全是貓兒責任。（被訪者提供）

至於眼睛那道傷痕，是來自冰冰。有次貓兒玩弄紙袋，冰冰的腹部被紙袋手挽卡住，驚慌下跳到Summer的臉上，被牠的抓刮傷眼皮。馬上到醫院求醫，但太接近眼睛未能縫針，只能以生理鹽水洗傷口。「聽到被貓抓傷的消息，很多人第一感覺是貓發惡所致，其實有時候也不一定，事出必有因。」

母女關係因貓改善

她說養動物都不一定要花很多時間，放工後用30分鐘開飯、玩耍、清理排泄物。「貓出名有性格，有時你想跟牠們玩，牠們也未必理睬呢！我試過去旅行超過5天，回家後貓兒給我面色，甚至在床上小便，以示不滿情緒。之後便盡量減少去旅行的日數。」

Summer謂養貓最大收穫是改善了和媽媽的關係。媽媽會關心貓兒吃了東西沒有；貓兒有不適，媽媽會懇切問候，又不時聽到她和貓兒說話。「我聽到很高興，她像多了幾個聊天的伴兒。」她與媽媽感情走近多了，與過往各自關上房門、像租客的母女關係，竟因貓改變了。

記者：周美好