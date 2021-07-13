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【香港再工業化】周浩鼎倡傳統工業智能化　發展自動智能化輕工業

政治 14:13 2021/07/13

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民建聯立法會議員周浩鼎建議，港府應推動香港工業4.0的再工業化。（尹櫻霖攝）

民建聯立法會議員周浩鼎建議，港府應推動香港工業4.0的再工業化，短中期而言，可促進傳統工業智能化，集中發展高增值產品的自動智能化輕工業；長期而言，應推動高新科技產品研發及生產。

周浩鼎今發表「香港工業4.0—再工業化啟動建議書」。他在建議書提出，港府應促進傳統工業智能化，例如本地的食物加工業，指目前一些在港的食品加工廠，正採用全自動智能生產模式，用地較少但產量和質量提高，符合香港發展。

他引用數據指，前年食品加工業佔全港貿易總額中的538億元，當中47%出口輸往內地，顯示內地對香港食品安全有信心、本港食品加工業在提高大灣區食物安全及打入內地市場方面存在發展優勢，認為香港要抓緊「十四五規劃」的機遇，發推動創新科技再工業化發展。

周浩鼎又建議，政府可仿傚新加坡做法，制定未來本港製造業佔GDP的百分比目標，加重相關資源投放，推動再工業化政策措施，把現時僅佔GDP約1%的製造業，提升相關比重，提高公眾對本港推動再工業化的信心。

另外，他建議當局為本地採用智能生產線系統的製造業公司，提供稅務減免優惠；協助香港產品開拓內地及東盟市場；在新界北發展區增加工業用地等。

周浩鼎稱，稍後會向政府正式提交有關建議書，與當局作進一步溝通。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：尹櫻霖

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