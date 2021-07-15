IVE畢業生成行業新專才　電子商務及服務業智能化

中六網上統一收生計劃

7月21日（三）至7月26日（一）

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中六生小貼士：

7月20日中午前網上報名，放榜日可省卻報名時間報讀心儀課程。

註：最新資料請瀏覽VTC入學網頁。

新常態下電子商務及服務業數碼化成為大趨勢，以回應市場需求。新科技的應用除了衍生嶄新的網上及客戶服務體驗，業界對能靈活分析數據、應用新科技以提升業務營運及管理質素的專才需求愈來愈大。IVE商業學科高級文憑畢業生鍾晴（Vaness）和酒店及旅遊學科高級文憑畢業生林淑芳（Jennifer）分別投身電子商貿及智能服務業，成業界新專才。

營銷數碼化 以數據打造市場策略

持續的疫情加速實體店轉戰線上零售，業界對能掌握大數據分析並將之轉化為營銷策略的專才需求殷切。IVE高級文憑畢業生鍾晴（Vaness）現為時尚零售網上平台的數據分析師，日常工作離不開數字和各種數據，「過去實體店一般以人流等傳統數據作追踪，而且營業時間有限，業界往往未能就市場反應作出即時回應；而線上零售則打破時間及地區限制，24/7提供全天候購物服務，透過大數據分析及應用科技如Google Analytics，MicroStrategy等，可助進行全面的銷售分析，包括顧客的消費模式、網上廣告行銷效益。業界可就顧客的消費喜好，以及對個別推廣活動的反應而於銷售策略上迅速回應。」

Vaness的工作包括分析網上平台的產品瀏覽、銷售數據，以及從客人日常購物習慣，作定性（qualitative）及定量（quantitative）分析，為市場及零售部門提出營銷及客戶關係管理建議，制定相應市場策略及提升顧客體驗。

「在IVE讀書時曾到尼爾森（Nielsen）實習，負責市場調查相關工作，啟發了我對數據分析的興趣，亦為我種下日後投身相關行業的契機。」IVE高級文憑畢業後，Vaness曾任職傳統市場推廣的職位，卻在過程中發現自己對數字分析及顧客行為模式等範疇更感興趣，所以逐步向市場數據分析方向發展。



高級文憑著重實踐 升學選擇以興趣為先

回望升學經歷，Vaness坦言選擇IVE高級文憑是著重課程的實務性及市場認受性。「當時公開試後面對不同的升學選擇，覺得IVE的高級文憑課程著重實踐，更加適合自己投身商業及市場營銷方面的發展目標。」

Vaness認為業界渴求靈活變通及掌握數據分析及應用的專才，對有意投身商業發展的同學，建議他們爭取機會汲取多方面知識，了解不同行業的發展趨勢，提升分析力及解難能力，裝備自己為專業發展鋪路。

課程提升軟實力 畢業生成跨國企管人才

另一位IVE修讀康體文娛管理高級文憑的畢業生林淑芳（Jennifer），於跨國物業管理服務機構工作逾十多年，並晉身為第一太平戴維斯物業管理有限公司的董事，負責住宅物業會所及設施管理、商廈環境及能源管理，為大型屋苑及商場籌辦推廣活動，以至推動服務智能化，提升業務效益等。能在事業上獨當一面，Jennifer坦言全因當年在IVE修讀高級文憑課程時，裝備好專業知識及技能，找到目標全力實踐。

「IVE的課程理論與實戰兼備，有助同學打好扎實的基礎，對升學或投身職場都有很大的幫助。」

回想當年因興趣驅使，選擇入讀IVE康體文娛管理高級文憑，讓Jennifer逐步踏上專業之路。「IVE提供很多機會實踐所學，透過行業實地考察及與業界人士交流、統籌大型活動等的經驗，大大提升團隊溝通、分析解難等軟實力。」

裝備專業知識技能 職場盡佔優勢

Jennifer修讀高級文憑時，曾於不同機構實習，助她累積豐富的籌辦活動及客戶服務經驗，從中確立從事物業管理工作的發展方向。高級文憑畢業後，為提升競爭力，Jennifer決定繼續進修，先後修讀了由VTC機構成員才晉高等教育學院與英國謝菲爾德哈蘭大學（Sheffield Hallam University）合辦的學士學位銜接課程及香港大學房屋管理碩士課程，積極裝備自己在事業上大展拳腳。



物業管理數碼化 提升服務質素

隨著數碼科技普及，Jennifer表示物業管理行業亦趨數碼化轉型，以提高管理效率及住戶滿意度。「不少公司正推行物聯網（IoT）智能物業管理方案，透過物聯網監測設施及環境狀況，例如水管滲漏、空氣質素及能源使用等，讓後勤支援部門及控制中心更有效跟進及管理物業設施。」Jennifer分享，公司因應疫情關係，更利用智能機械人於商業大廈的公共地方進行消毒、清潔及全天候保安巡邏等，加強防疫效果。

Jennifer對於行業未來發展抱持樂觀態度 ：「香港樓宇落成量持續增加，行業發展前景理想，加上物業管理漸趨數碼化，對於專業人才的需求將進一步增長，業界發展充滿機遇。」

掌握科技應用 成業界新專才

Jennifer寄語有興趣發展物業管理專業的同學，需要具備國際視野、勇於接受挑戰及掌握對科技應用，「同學要把握實踐機會提升專業技能，了解行業的實際運作，放眼國際及具創新精神，自能在市場競爭中穩操勝券。」Jennifer更樂於提攜新一代年輕人，曾聘用IVE同學及畢業生加入公司擔任實習及全職工作，為業界培育知識與技能兼備的新專才。

（資料由客戶提供）