【大學研究】研資局撥3.67億資助8項研究　2項目研新冠病毒變種及病理機制

▲ 大學教育資助委員會轄下研究資助局今日（13日）公布2021/22年度主題研究計劃撥款結果。（陳靜儀攝）

大學教育資助委員會轄下研究資助局今日（13日）公布2021/22年度主題研究計劃撥款結果，8項研究合共獲批4.15億元資助，其中3.67億由研資局提供，當中1億元為額外撥款，資助新冠肺炎及其他新型傳染病相關的研究項目，分別研究新冠變種病毒及免疫反應，及病毒的病理機制。

8項獲資助研究中，6項為常規主題研究計劃下的研究項目，2項為與新冠肺炎及其他新型傳染病相關研究。獲得最高資助額的研究由港大公共衞生學院教授潘烈文統籌、中大呼吸系統科講座教授許樹昌為聯合首席研究員，獲6,883萬元撥款，由中大、港大及科大共同進行，將研究新冠肺炎病毒的基因及表型變化，監測會增加公共衞生風險的變異病毒株，例如病毒傳染性、疫苗效率等；團隊亦會追蹤曾感染並康復的患者3年以上，調查市民感染病毒或接種疫苗後所產生的免疫反應，有關數據有助制定感染控制措施，對疫苗開發亦有幫助。

另一項與新冠病毒有關的研究由香港大學生物化學系教授金冬雁領軍、港大微生物學系講座教授袁國勇有份參與，獲撥款4,227萬，將研究SARS-CoV-2蝙蝠及其他動物的標本庫，了解病毒起源及進化、病毒在蝙蝠和人類中建立無症狀感染機制。

剛於今年3月上任的研資局主席黃玉山指出，評審小組接收17份有關新冠病毒研究的初期建議書，再邀請當中5組遞交詳細建議書，最終選出兩項研究作撥款。而常規主題研究則收到52份建議書，再邀請邀請23份做詳細建議，及後選18組詳談，最後選出6組獲撥款。

至於常規主題，6項獲撥款研究分別涉及醫治新生兒童膽道閉鎖症、幹細胞工程、研究測試及早適別有學習障礙兒童和預測學業成就、藝術及人工智能技術結合、室外熱舒適區及發展綠色金融中心，撥款由3,400多萬至6,600多萬不等。當中2.67億由研資局資助，其餘由相關大學以配對方式提供。

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記者：黃悅晴