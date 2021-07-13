【天氣酷熱】天文台錄最高氣溫35.1度　位列有紀錄以來7月第五最熱紀錄

▲ 本港天氣持續炎熱。（陳國峰攝）

本港天氣持續酷熱，截至今日（13日）下午2時30分，天文台錄得35.1度，其中本地多區溫度更錄得36度，天文台今早已發出酷熱天氣警告，並提醒市民應慎防中暑，要避免長時間在戶外活動及多補充水分。

天文台呼籲，如要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方，要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。如有不適，要盡快看醫生。

勞工處提醒僱主，由於酷熱天氣警告生效，僱主應評估僱員中暑的風險，並採取有效預防措施，例如提供清涼飲用水、架設臨時設施遮擋陽光、提供機械輔助工具讓僱員減少體力消耗，並盡量提供有蓋及通風良好的空間，讓僱員在休息或用膳時使用。僱員要定時喝水和留意身體狀況，若有頭痛或口渴等中暑早期徵狀，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知主管以作適當行動。

衞生防護中心亦提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度」。市民應採取以下預防措施：

穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；

避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷；

戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行；

在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快；及

盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。

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記者：曾卓鋒