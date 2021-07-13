【7.21暴動案】4被告求情完畢餘下3人明處理　法官聽取求情後指「唔覺得佢哋好壞」

▲ 其中4名被告今日於區域法院進行求情。（資料圖片）

前年7.21元朗白衣人暴動事件，8名被告中兩人認罪，另6人經審訊後1人脫罪，其餘5名被告被裁定暴動及有意圖而傷人等罪罪名成立，其中4人今（13日）於區域法院進行求情。法官聽取4名被告求情後又指，「唔覺得佢地（被告）好壞，但唔知點解嗰晚失控」。案件押後至明天聽取餘下3人求情，判刑則押後至7月22日。

7名被告為黃英傑（49歲；電工）、林觀良（49歲；商人）、林啟明（44歲；商人）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工）。其中林觀良及林啟明開審前已承認暴動罪。其餘5人經審訊後被裁定暴動及有意圖傷人等罪罪名成立。

黃英傑的代表大律師王詠文求情時指，案發時被告可拾起別人扔來的水樽還擊，但他沒有這樣做。法官葉佐文直指黃沒有動手，而是以鼓勵者身分參與暴動，角色屬全案中最輕，片段中清楚錄下他當時的說話。

林觀良的代表大律師陳韋君求情時指，被告承認在月台及大堂發生的暴動事件。法官指月台上的襲擊事件是最嚴重，比大堂發生的嚴重，並指若有人不歡迎人其他人到元朗「搞事」，法官不一定認同，但心態可解釋，「因為我住呢度，你唔可以入嚟擾亂。但（車廂內）人哋都走，仲要打？男女老幼都困住冇得走」。法官又形容，雙方武器不對等，有市民很有勇氣，用雨傘遮擋，但被砸爛。法官直斥被告「完全冇解釋，完全喪失理智」。

陳又指被告一時衝動犯案，第一時間認罪，事後有悔意，還押時更成為了基督徒，有3名牧師力證他已洗心革命。法官認為被告認罪是代表他有最後一絲底線，但事件嚴重，法官明言會考慮判處理較高的刑期。

被告吳偉南的大律師劉啟賢求情指，案發時被告曾一度昏倒，是被人襲擊或被物件擊中而造成。法官指片段中「唔見有任何嘢打到佢」，大律師表示同意。法官直指沒有證據支持說法，若片段看到也會覺得被告可憐，但被告似乎是因做壞事而有報應，昏倒後差不多斃命。大律師指出可能是一件很小的物件，法官反駁指「唔會囉」，因為片段清晰。法官又總結指，吳偉南所參與的英龍圍襲擊事件，比起月台、大堂及形點商場發生的事件輕微。

被告蔡立基的大律師陳家昇指，被告有案底，但很久沒有再犯案，而案發時被告的行為與其性格不符。

法官聽取所有求情後指，「唔覺得佢哋（被告）好壞，但唔知點解嗰晚失控，睇求情信覺得佢哋都係正常人一個」，但當晚的行為卻「與正常人好大距離，唔識嘅人都打」。

法官又批評被告沒有問清楚便無差別對待，指「元朗咁大，唔一定去佢住的地方」。而蔡立基與其他人在樓梯打一個人，打至對方倒地，並非可以輕易輕判，並表示其控罪的判刑會同期執行。

法官另提醒各大律師，在求情陳詞中「輕輕帶過」說被告多年來有做義工，是不足以成為求情因素，但各大律師最終均對家庭等人道理由求情沒有補充。餘下3名被告林啟明、鄧懷琛及鄧英斌的求情將於明天（14日）進行，判刑則押後至7月22日。

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記者：林欣樂