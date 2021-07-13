【死因研訊】慣犯持刀斬超市店長遭警擊斃　警員供稱警告未完已開槍

▲ 開槍警員張健龍今於死因庭作供。（陳卓欣攝）

兩年前1名偷竊男慣犯，在位於油麻地新填地街的佳寶超級市場內斬傷男店長，男子遭警員開槍擊斃，死因庭今（13日）續研訊。開槍警員供稱，他當時與女警長一同追截持刀的死者進入超級市場，及後看見死者快速地連續兩度向店長的頭部斬下，遂警告死者「警察咪郁，否則開槍」，但死者再度舉起手施襲，警員再警告大喊「警察咪」便開了槍。

西九龍衝鋒隊第4隊警員張健龍供稱，2019年3月16日案發當天中午，與同袍在停泊於砲台街近西貢街的衝鋒車內，女警長指有人持刀迎面跑向警車，並轉入了新填地街。張見狀立即與女警長下車追截，期間警告「警察，唔好郁，企喺度」。張指該男子即死者李浩庭（54歲）曾轉頭望向他們，但未有理會，並繼續持刀奔跑，他們追隨男子至佳寶超級市場。

張續指，進入佳寶後死者曾轉頭望向他們，但再跑到通道高舉右手斬下。張指因被貨架遮擋，故看不見他斬中什麼，張隨即拔槍戒備，同時看見店長劉海雄推開了死者，兩人糾纏起來。

張供稱，當時不斷警告「放低把刀，警察，咪郁」，但死者快速地連續兩度向店長的頭部斬下，張再警告「警察，咪郁，否則開槍」，但死者再度舉起手施襲，警員大喊「警察咪」，便開了槍。

張續稱，開槍後死者便倒地，張應女警長要求先將槍放回槍袋，並看管死者、劉及涉案的刀，張便向佳寶職員拿取毛巾為死者急救，及後有同袍到場支援。

張供稱因當時情況危急，未說畢警告話句已開槍，而張指自己是錨準死者身體最大面積的位置射擊。死因裁決官詢問張，為何與死者只相距約6呎，仍然向其身體最大面積射擊，而非射擊手或腳。張回答指，根據警察學堂教導，近或遠距離都是錨準對方身體最大面積射擊。聆訊下午繼續。

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記者：陳卓欣