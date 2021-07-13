【港區國安法】首被控違國安法續審　辯方專家指政治人物談及港獨均無實際行動

▲ 李詠怡(左)今日繼續作供。（資料圖片）

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今(13日)於高等法院續審。辯方專家證人李詠怡在控方盤問下指，梁天琦參與立法會補選時聲稱要推翻政權的說法只是誇大，並指很多政治人物會談及港獨，但大多都沒有實際行動。

控方今早繼續盤問香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡時，問及前本民前發言人梁天琦於2016年參與立法會新界東補選時，曾引用非裔美國民權運動領袖Malcolm X的說話，指「選票就是子彈」，並指Malcolm X的主張就是推翻白人政府。

李聞言指，美國的黑人民族主義歷史悠長而且複雜，控方問及李是否認同Malcolm X是分裂主義者，李表示她不認同，而法官彭寶琴亦隨即指有關議題偏離審訊主題。

控方又問及梁天琦競選時表明，他進入立法會是為了改變政權，李並不認同有關說法，並指梁的說法只是戲劇性地誇大，畢竟梁當時只是參與補選，即使成功當選，亦只能為本民前在立法會中取得一個議席。李坦言看不到一個議席如何可使他推翻政權，若他真的要推翻政權，他應該做的不是進入立法會。李又指很多政治人物會談及港獨，但大多都沒有實際行動。

控方又引述李於2020年8月接受傳媒訪問時，提及泛民立法會議員應否總辭。李質疑控方為何引用其訪問內容，是否意指她與梁天琦是同一夥？李後來解釋，她接受訪問時正值政府準備押後立法會選舉，當時社會上就泛民應否總辭而有不同意見，李當時以學者的角色評論，她認為泛民應總辭，以對抗這個不民主的做法，但她認為梁天琦在立法會中只佔一個議席的話，根本不會達致同樣效果。案件下午續審。

涉案被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。3名法官裁定表證成立，被告不自辯，傳召專家證人作供。

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記者：楊詠渝