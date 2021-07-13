【新冠肺炎】早前確診機場搬運工帶Delta變種病毒　疑被莫斯科抵港機組人員傳染

本周二列為確診感染頭不明的50歲機場搬運工，衞生防護中心今（13）公布，該病人已完成基因排序，顯示屬Delta變異病毒株，但與個案11902（即同涉及Delta變異病毒株，於香港國際機場擔任地勤職位）並不吻合。根據個案11952的基因分析，它與其他四宗來自俄羅斯的輸入個案的基因組有關，包括個案11947（貨機航班RL9933的機組人員，個案11952曾往該航班工作）、個案11887（六月十六日自俄羅斯抵港的貨機人員）、11926及11938（六月二十九日來自俄羅斯的夫婦）。

根據中心最新的流行病學調查顯示，就個案11952於潛伏期間曾處理的航班中，曾發現一宗確診個案11947，涉及一名於七月六日經航班RL9933由莫斯科抵港的機組人員。雖然個案11952與個案11947並無直接接觸，但他曾身處該機艙工作數小時，期間數名回航莫斯科的機組人員亦一直逗留機艙內。個案11952可能從該俄羅斯抵港航班中其他沒有被診斷的機組人員感染。中心正與海外衞生當局跟進個案，進一步調查仍在進行。

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責任編輯：鄧凱文