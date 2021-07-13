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【國安教育】教育局向幼稚園派《維護國安法讀本》　冀助幼兒認識國家及中華文化

社會 15:29 2021/07/13

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教育局向幼稚園派《維護國安法讀本》。（經濟日報資料圖片）

教育局於今年7月起向設幼稚園派發《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，作教師參考書。

教育局昨日（13日）向開設本地課程的各幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學校發通告，指出當局會安排《讀本》由本月起分批派送至所有開設本地課程的幼稚園，每所幼稚園均一律獲發 7 本。有關讀本由法律學者王振民等人編寫，由國家教育部部長陳寶生選取贈予開設本地課程的學校作為教師參考書。

通告指出，教育局於本年2月初發出通告，當中列明在學與教方面，幼稚園可協助幼兒認識香港是國家的一部分及作為中國人的身份，幫助他們初步認識國家及 中華文化，從而培養國民身份的認同，並讓他們在往後的學習階段深入地認識國家安全的各方面，以及自己在維護國家安全的責任。

通告又指出，「初步認識中華文化及作為中國人的身份」是幼稚園學習範疇其中一部分，幼園教師可按幼兒的認知發展和能力，教導學生遵守法規，愛護公物，尊重關愛別人，成為良好公民。

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責任編輯：黃悅晴

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