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【小一派位】升小大抽獎「劉華版」過時　鏡粉媽製「Mirror版」搞笑易讀攻略

中小學 15:50 2021/07/13

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有媽媽製作Mirror版升小大抽獎填表攻略。

家長都希望子女入到心儀小學，若報讀津貼學校，就要熟悉小一派位機制，俗稱「大抽獎」的統一派位填表，考起不少家長。因此，網絡流傳「明星易讀版」填表攻略助家長理解，其中「劉華版」更被瘋傳。近日有網民製作「Mirror版」，以大熱的Mirror成員作為範例解釋機制，相信會成為新一代經典。

每一代的「明星版」小一統一派位填表攻略都廣為流傳，過往有網民以劉德華、余文樂等比喻熱門學校，解釋整個機制。近日亦有媽媽在facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發文，製作了Mirror版本的填表攻略。

她以姜濤、Anson Lo、Ian比喻熱門學校，以G-Dragon比喻跨區心儀小學，另有曹永廉、周柏豪比喻「寶校」（區內最不受家長歡迎學校的俗稱）。

她舉例，全球任何明星都有粉絲會，我們只可加入其中一個粉絲會做會員，因此要先知道幾個遊戲規則：

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 以下為例子解釋統一派位運作機制：

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 這名媽媽網民再以範例三作延伸解釋，解答以下3條疑難：

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解釋完派位機制，最後她更「祝各媽媽自行入姜b或叩B成功」。網民紛紛留言，「咁多年都唔明，咁講就明晒！」、「早一年俾我睇咪好！」

同場加映：被名校「遺棄」失去自信心 男生轉校遇上好老師讀出好成績

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責任編輯：王明芳 

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