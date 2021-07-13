  • 35°C
香港時間 : 2021713日 (週二) 17:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【涉洗黑錢】兩家五口涉洗黑錢18億　餘下一男被告涉處理逾1200萬囚3年

社會 15:41 2021/07/13

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

1名男被告涉於案中洗黑錢逾1,200萬元，今（13日）於高等法院被判監3年。（資料圖片）

2男3女涉於2010年約兩年間洗黑錢，涉及款項折約18億港元，5人經審訊後被裁定串謀洗黑錢及洗黑錢共13項罪名，當中4人早前已被判監，餘下1名男被告涉於案中洗黑錢逾1,200萬元，他早前因病缺席判刑，押後至今（13日）於高等法院被判監3年。

本案涉及5名被告，包括吳麗沙（31歲）及陳麗霜（59歲），為母女關係；肖娜容（42歲）及肖友泉（30歲）為姊弟關係，以及王良海（41歲），王為肖娜容丈夫。

5名被告經審訊後被裁定串謀洗黑錢及洗黑錢共13項罪名成立，首4名被告早前於高等法院已被判監逾2年至7年。餘下男被告王良海早前因病缺席，押後至今午進行判刑。

法官判刑時指，被告王良海與妻子同被控於2010年11月至2011年1月，以王良海的個人銀行帳戶涉洗黑錢逾1,200萬元，歷時約2個半月，就此控罪判監3年。

5名被告共被控5項串謀洗黑錢及8項洗黑錢罪，控罪分別指首兩名及第4被告，於2011年9月11日至2012年2月22日期間，在香港知道或有理由相信明豐貿易公司在中國銀行所持名下的3個帳戶中之款項，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍與另一稱為「容姨」的女子及其他身分不詳的人一同串謀處理該財產。

另8項洗黑錢罪則指除首被告外，其餘4名被告分別於2010年6月1日至2012年5月31日期間，在香港知道或有理由相信4名被告及萬益貿易公司在中國銀行所持名下的7個帳戶的款項，全部或部份、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，當中涉及港元、美元、澳元及歐元等貨幣。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

【港區國安法】首被控違國安法續審　辯方專家指政治人物談及港獨均無實際行動
今日 15:02
【港區國安法】首被控違國安法續審　辯方專家指政治人物談及港獨均無實際行動
【國安教育】教育局向幼稚園派《維護國安法讀本》　冀助幼兒認識國家及中華文化
今日 15:29
【國安教育】教育局向幼稚園派《維護國安法讀本》　冀助幼兒認識國家及中華文化
【新冠肺炎】早前確診機場搬運工帶Delta變種病毒　疑被莫斯科抵港機組人員傳染
今日 15:40
【新冠肺炎】早前確診機場搬運工帶Delta變種病毒　疑被莫斯科抵港機組人員傳染

你可能感興趣

【港區國安法】首被控違國安法續審　辯方專家指政治人物談及港獨均無實際行動
今日 15:02
【港區國安法】首被控違國安法續審　辯方專家指政治人物談及港獨均無實際行動
【國安教育】教育局向幼稚園派《維護國安法讀本》　冀助幼兒認識國家及中華文化
今日 15:29
【國安教育】教育局向幼稚園派《維護國安法讀本》　冀助幼兒認識國家及中華文化
【新冠肺炎】早前確診機場搬運工帶Delta變種病毒　疑被莫斯科抵港機組人員傳染
今日 15:40
【新冠肺炎】早前確診機場搬運工帶Delta變種病毒　疑被莫斯科抵港機組人員傳染
罪行 個人銀行 港元 澳元 香港 歐元 美元

最高瀏覽

【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券【內附登記連結】
13:19 2021/07/12
【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券【內附登記連結】
【豪門婚姻】憶對「跳水皇后」郭晶晶一見鍾情　霍啟剛爆追求細節：死纏爛打
13:13 2021/07/12
【豪門婚姻】憶對「跳水皇后」郭晶晶一見鍾情　霍啟剛爆追求細節：死纏爛打
【天價電費】夏天炎熱家中冷氣長開 網民收2萬元震撼電費單【附慳電貼士】
11:07 2021/07/12
【天價電費】夏天炎熱家中冷氣長開 網民收2萬元震撼電費單【附慳電貼士】