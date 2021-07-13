【涉洗黑錢】兩家五口涉洗黑錢18億　餘下一男被告涉處理逾1200萬囚3年

▲ 1名男被告涉於案中洗黑錢逾1,200萬元，今（13日）於高等法院被判監3年。（資料圖片）

2男3女涉於2010年約兩年間洗黑錢，涉及款項折約18億港元，5人經審訊後被裁定串謀洗黑錢及洗黑錢共13項罪名，當中4人早前已被判監，餘下1名男被告涉於案中洗黑錢逾1,200萬元，他早前因病缺席判刑，押後至今（13日）於高等法院被判監3年。

本案涉及5名被告，包括吳麗沙（31歲）及陳麗霜（59歲），為母女關係；肖娜容（42歲）及肖友泉（30歲）為姊弟關係，以及王良海（41歲），王為肖娜容丈夫。

5名被告經審訊後被裁定串謀洗黑錢及洗黑錢共13項罪名成立，首4名被告早前於高等法院已被判監逾2年至7年。餘下男被告王良海早前因病缺席，押後至今午進行判刑。

法官判刑時指，被告王良海與妻子同被控於2010年11月至2011年1月，以王良海的個人銀行帳戶涉洗黑錢逾1,200萬元，歷時約2個半月，就此控罪判監3年。

5名被告共被控5項串謀洗黑錢及8項洗黑錢罪，控罪分別指首兩名及第4被告，於2011年9月11日至2012年2月22日期間，在香港知道或有理由相信明豐貿易公司在中國銀行所持名下的3個帳戶中之款項，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍與另一稱為「容姨」的女子及其他身分不詳的人一同串謀處理該財產。

另8項洗黑錢罪則指除首被告外，其餘4名被告分別於2010年6月1日至2012年5月31日期間，在香港知道或有理由相信4名被告及萬益貿易公司在中國銀行所持名下的7個帳戶的款項，全部或部份、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，當中涉及港元、美元、澳元及歐元等貨幣。

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記者：林育慧