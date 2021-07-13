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【官員民望】林鄭錄34分為反修例風波以來新高　陳茂波43.5分創18年2月新高

政治 16:03 2021/07/13

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林鄭月娥最新評分為34分，創下反修例風波以來新高。（曾耀輝攝）

特首林鄭月娥最新評分為34分，較半個月前顯著上升4.2分，創下反修例風波以來的新高。此外，全部司局長的支持率淨值都上升，財政司司長陳茂波的評分，更創2018年2月以來新高。

林鄭月娥評分為34分，為2019年6月初以來的新高，不過有37%的受訪者給予0分。其支持率淨值則為負47個百分點，與半個月前分別不大。

司長方面，陳茂波評分為3司最高，有43.5分，比上月初上升8分，為18年2月以來新高，而支持率淨值也大升19個百分點至1個百分點，錄得2017年2月以來新高。

律政司司長鄭若驊評分也創反修例風波以來新高，錄得28.1分。至於上月底才上任政務司司長的李家超，首次評分為38分，支持率淨值則錄得負5個百分點。

13名局長中，有８人支持率淨值錄得正數，而與2個月前對比，全部的支持率淨值都上升。創新及科技局局長薛永恒、財經事務及庫務局局長許正宇、公務員事務局局長聶德權、政制及內地事務局局長曾國衞，均錄得去年5月上任以來新高。

至於新上任的保安局局長鄧炳強，其支持率為43%，是局長中最高的一人，但反對率也錄得41%，令其支持淨值為2個百分點，於13名局長中排第7。

香港民意研究計劃在上月30日至本月8日期間，以真實訪問員隨機抽樣，共電話訪問1,003名18歲或以上、操粵語的香港居民。

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記者：陳宛彤

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