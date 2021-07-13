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【全民造星】人氣急升成逆市吸金王　ANSONBEAN壓力大失眠

娛樂 16:43 2021/07/13

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ANSONBEAN為品牌拍攝宣傳照。

《造星》出身的陳毅燊（ANSONBEAN）去年於比賽奪季軍後，即正式進軍娛圈，加盟Cool Style成為旗下首位藝人，擁可愛個性及迷人眼神的他瞬間俘虜不少粉絲，ANSONBEAN出道短短7個月工作接不停，更成為時尚品牌的新寵。

繼獲邀跟Chanel、Fendi與Calvin Klein等國際品牌合作，近日他又獲Saint Laurent青睞，為品牌的男裝春夏2022發佈會拍照宣傳，昨日他於中環街頭拍攝廣告照，在攝氏32度的炎炎夏日，ANSONBEAN穿上冬裝，包括頸巾與外套，不過他全沒怨言。

ANSONBEAN說：「其實我入行時都有問過夏天為何要穿冬天衫，哈哈。現在才明白，是要提早着給大家看，是好開心，可以有不同的體驗，都習慣了，夏天載頸巾好榮幸，哈哈。」

ANSONBEAN穿上冬裝於街頭拍攝。

ANSONBEAN的吸金力驚人，半年間廣告接踵而來，同時要兼顧歌唱事業，雖然累，但他明白在娛樂圈要保持人氣是需要付出，對外表甚有要求的他，已秘密練兵瘋狂操肌，另加調節飲食習慣，鍛鍊出大隻仔身形，更預告夏天有機會剝衫騷肌，

ANSONBEAN參加《全民造星III》而入行。

他說：「胸、膊和腹這些部位都需要繼續練，一星期做五日gym，返到家都會繼續練，要下苦功！雖然比較累，見到自己變大隻是很值得。」

ANSONBEAN同時要調節飲食，嚴守四不吃「不甜、不炸、不辣、不落汁」的戒條，加上每天兩片雞塊補充蛋白質。不過入行後的生理時鐘變更，加上排山倒海的工作量，壓力大得導致失眠，ANSONBEAN說：「現在很晚才睡，這幾個月瞓瞓下會紮醒，某時候吃完東西會肚痛，又會肚屙，我聽人家建議食海參丸和黐腳板，希望睡得好點。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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