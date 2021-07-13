【外展接種】宏利香港約380名員工及代理人接種疫苗　聶德權今到場打氣

▲ 聶德權（左一）到場打氣，支持宏利香港的外展接種項目。（新聞處圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（13日）到觀塘宏利大樓，與宏利香港首席行政總監戴明鈞，一起視察該企業約380名員工及代理人，透過政府外展服務接種復必泰疫苗。



聶德權稱，感謝宏利香港與政府攜手推動「全城起動 快打疫苗」運動，推動員工響應疫苗接種計劃。他指出，對於前線銷售人員而言，無論是推廣保險產品、強積金產品或投資基金，都需要面對客戶，與客戶接觸，因此接種新冠疫苗是十分重要。為了保障自己和家人健康，為了保障同事的健康，為了保障客戶的健康，接種疫苗和保持個人衞生是最佳方法。



政府稱，企業和團體若有足夠接種疫苗的員工數目，和足夠的合適地方和空間，便可透過疫苗接種外展服務，以更便利的形式為其員工接種疫苗。企業和團體可於星期一至五上午九時至下午六時致電外展接種服務熱線3904 1490安排外展服務。

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責任編輯：吳卓峰