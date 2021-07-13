信和置業榮獲環境、社會及企業管治成就2020大獎獎項　並於香港及大灣區企業可持續發展指數位列前十名

▲ 信和集團執行董事兼集團財務總裁鄧永鏞先生於環境、社會及企業管治成就2020大獎 頒獎典禮獲頒三個獎項。（圖片來源：信和集團）

信和集團（「集團」）宣布信和置業有限公司（港交所：0083）於環境、社會及企業管治成就2020大獎獲頒發三項環境、社會及企業管治 （ESG）獎項，同時分別於「香港企業可持續發展指數」和 ｢大灣區企業可持續發展指數」獲評為十大企業，肯定集團致力推動ESG及可持續發展的承諾及努力。

環境、社會及企業管治成就2020大獎由環境、社會、企業管治及基準學會（The Institute of ESG & Benchmark）舉辦，並獲恒生指數有限公司和香港品質保證局支持，旨在透過提倡可持續發展績效的價值，及表彰在ESG方面取得傑出成就及進展的本地機構，作為香港可持續發展標準和最佳實踐的重要基準。

信和置業獲頒「環境、社會及企業管治領袖（白金獎）」和由基金經理投選的「傑出企業大獎（鑽石獎）」，更是唯一一家上市公司榮獲「傑出企業管治表現大獎」，這些獎項充分印證信和置業致力於業務範疇推動ESG傑出表現的承諾。

此外，信和置業連續兩年於香港中文大學商學院商業可持續發展中心舉辦的「香港企業可持續發展指數」和「大灣區企業可持續發展指數」獲評為十大企業。

「香港企業可持續發展指數」和「大灣區企業可持續發展指數」分別對香港及大灣區主要上市公司的可持續發展表現作評核及評級，旨在鼓勵公司採納企業可持續發展作為先進的營商模式。

信和集團集團聯席董事黃永龍先生表示：「我們很榮幸獲得這些認可，並衷心感謝我們的合作夥伴和持份者的大力支持。信和集團於各個業務範疇積極推動ESG和可持續發展，致力為持份者創造價值。為進一步履行承諾，我們公布的可持續發展願景2030是集團未來發展的重要藍圖。展望未來，我們將繼續朝著ESG的目標邁進，並致力於應對氣候變化及減少碳排放等重要範疇帶來正面影響，實現『建構更美好生活』的願景。」

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責任編輯：王芷瑩