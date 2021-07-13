【海外升學】調查指66%家長有意或已送子女往海外升學　最多家長首選英國

▲ 大地教育進行有關海外升學調查。（大地教育提供）

港人對海外升學需求殷切，為了解父母對子女海外升學的意向等，大地教育進行相關調查，今日（13日）公布結果，發現逾6成半家長已經或有意將子女送往海外升學，逾半人表示對本港教育無信心。

大地教育委託私營研究及調查機構，於今年5月期間向超過300個家庭進行網上問卷調查，在育有子女的受訪者之中，66%父母已經或有意送子女往海外升學。 至於激發念頭的原因，51%對本港教育無信心、 48%希望小朋友可以在新的教育制度和思想文化環境中成長，42%則表示與香港現時政治氣候環境有關。亦有分別37%及35%人表示，希望小朋友可以獲得海外學習經驗提高和外語水平，及認為小朋友在外國學習，職業前景會更好。

另外，55%的受訪父母對子女「在新環境的心理壓力及情緒影響」以及「子女的獨立自理能力」兩方面表示憂慮。在生活住宿的安排方面，調查顯示62%家長打算在子女中學階段時送他們到海外升學，47%家長傾向子女入住寄宿學校，55%受訪家長選擇英國作為是升學目的地。



大地教育行政總裁莫柏祺表示，近兩年接獲海外升學查詢數字大幅上升，自2020年開始，即使世界疫情持續，海外升學查詢近乎有增無減。對比2019年7月份，2020年同期最高增長達177% ；而2021年 3月份對比2020年同期最高增長達111%，預計7月香港文憑試放榜時查詢會再創高峰。



大地教育市場營銷經理鄭迦南則認為，初中階段是送子女往海外負笈的最佳時機，因初中年紀已有一定的自理能力，較易適應海外生活，學生仍有較佳的學習吸收能力。



至於如何釋除子女出國後的心理壓力，輔導心理學家吳加垚認為父母可多鼓勵子女表達想法及感受，同時讓子女多參與預備過程，例如一起搜集當地資料、升學資料等等。另外，父母可留意子女在海外升學前後的狀態，例如會否出現負面情緒徵狀、睡眠習慣的改變、食慾的改變等等，又強調建立良好的遙距親子關係十分重要，提議父母及子女雙方先討論保持聯絡的頻率及方法，避免失聯、或讓子女覺得家長太煩。

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責任編輯：黃悅晴