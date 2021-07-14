【香港科研】本地生物化學專家夫妻檔創公司　冀借生物科技解決人類危機

▲ 基因有限公司創辦人張濤及陳嘉儀。（程志遠）

本港近年一直為人詬病對科研支援不足，惟香港於生物科技產業一直擁有獨特的優勢，除了人才方面更是全球頂尖，本港亦有著高端生物科技產品公司，而基因有限公司正正就是其中之一。創辦人張濤及其妻子陳嘉儀（Agnes）在香港大學就讀期間便創辦基因有限公司，冀借生物科技解決現時人類的問題。此外，研究出身的他們亦致力為業界作出貢獻，包括將技術輸入國內並提供培訓，進一步提升中國生物科技的技術。

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出生於上海的張濤，於1987年在港大生物化學系畢業，並於1996年獲得生物化學博士學位。自言其父親曾患鼻咽癌的原故，故希望找到患癌的原因及解決方法，故選擇生物科學。在港大讀書的期間，他邂逅在英國讀生物科技系回港、並同時入讀港大生物化學研究院的陳嘉儀，自此他們便在攻讀研究院期間開創基因研究公司。

既是夫婦亦是伙伴 共同創立公司冀解決人類問題

90年代時期，基因聚合酶連鎖反應技術開始成熟，生物科技發展突然加快進程。適逢香港當時售賣生物科技儀器的公司只集中在儀器售賣而缺乏向客戶解釋的理論基礎，張濤便發現到當中的問題，所以有意成立自己的公司。另一方面，陳嘉儀在英國讀書期間，深受當時的老師影響，並以如何利用生物技術解決人類危機作為宗旨，所以希望未來可以透過生物科技幫助人類。

兩人在港大相遇及認識，並且一拍即合，故在1992年決定成立「基因有限公司」，售賣儀器的同時加入技術支援元素，同時希望藉著生物科技解決現時人類的問題。公司亦成為客戶及廠商之間的橋樑，一方面支援本地及國內公司進行更多科研，另一方面引入更多高端的技術進入香港及國內。

成立公司初期並非一帆風順，作為一間初創公司，首先解決的是資金問題，二是人手資源問題。張濤提到，當時的起動資金僅有2萬元，所以資源方面的運用非常重要，而自己主要是做銷售及技術支援方面，而妻子主力做行政及物流等方面的工作。陳嘉儀則補充指，初時因缺乏資源，亦只有他們兩人，所以維修方面的工作是靠自己，「我們會主動到廠商學習如何維修、受訓，及後回來自己維修」。

此外，生物科技覆蓋範圍甚廣，因此公司亦在當時特意專注解決三大人類危機：疾病、糧食短缺及環境污染。陳嘉儀表示，這三大範疇正是人類面對的最大危機，當中以疾病及環境污染至今仍然很嚴重。因此，公司進動聯絡研究這三方面的實驗室或大學並提供支援，希望有助研究解決危機。

公司第一代員工有人開始退休，亦曾經有同事患重病，他在我們的陪伴下離世，直至心臟停止一刻，公司全體同事都經歷疾病及離世，加上近年人口老化問題日漸嚴重，如何令自己過得更好，這個課題令我們建立更強大的心志矢言研發更多的產品。

為業界及學界進行陪訓 「基因精神」薪火相傳

除了自身研發外，兩位科研出身的創辦人希望為業界及學術界付出更多，其中一項工作就是為大學生物科技學生提供實習機會，讓他們有更多機會在學術及實驗室以外運用到自己的學識以貢獻社會。張濤表示，近年與上海交通大學及本地大學如科大、城大合作，學生到他們位於上海的公司實習，為他們提供寶貴的機會及希望啟發他們更多。

在提供實習機會的背後，其實是希望做到薪火相傳。陳嘉儀多番強調生物科技與解決人類問題的重要性，並認為在賺錢以外，最重要是為業界做到薪火相傳。她形容，這種精神就是「基因精神」，

生物科技講求用腦去解決問題，所以要身體力行做好榜樣，令他們明白這一個理念而去作出貢獻。

生物技術就是看到困難，再想方法解決問題，以身作則去排除萬難，更甚作出個人犧牲，才可為未來人類而犧牲。

惟她亦坦言薪火相傳之路非常辛苦及困難，

要有著相同的理念及熱情，以及緊張人類的未來，才有更大推力去做。

員工曾患重病逝世 激發研究基因檢測以預測疾病

時至今日，公司接近成立30年，並擴張至全國及世界，更在2018年收購丹麥一間專門研究冷凍系統的公司，近日亦將會在武漢設廠房進行生產及研究。作為行業的龍頭之一，張濤及陳嘉儀未有停步，並繼續研發及引入更多產品，同時找尋更多有需要解決的問題。其中，他們為人類改善環境之火仍然不熄，近年加強對癌症預測、基因檢測及「亞健康」問題的研究，冀借生物科技偵測到病痛以進一步減低死亡率。

張濤提到，基因檢測有助預測疾病，若能偵測到疾病基因，相信可以減低死亡率；未來亦會進行針對「大健康」方面的研究，冀人類未來會更健康。陳嘉儀則表示，公司曾有同事患重病，故經歷疾病及離世後，希望未來可研發更多產品，讓人活得更久及健康。

有危自有機 疫情啟發研新式冷凍運輸箱及引入唾液檢測棒

新冠肺炎疫情重創全球經濟，疫苗就是中斷疫情的關鍵。隨著新冠疫苗計劃展開，不少市民均希望透過新冠疫苗以達至群體免疫，才可以與病毒對抗並終止其傳播機會。為讓已接種疫苗的市民知道自己體內抗體水平，基因有限公司從美國引入「抗先檢CovAbScreen™️新冠病毒抗體快速唾液檢測棒」（檢測棒），透過唾液檢測到體內的抗體水平。

即看唾液檢測棒詳細用法及優點：

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基因有限公司業務支援經理梁佔欣表示，這支檢測棒最大優點為利用唾液檢測方法，讓市民可以方便及無痛楚進行安全的採樣，對比利用血液的方式進行檢測沒有生理及心理的壓力。

可能有人會出現血暈或怕吉手指，因此會卻步。

她指，由於有疾病是透過血液傳播，若利用抽血的方式或會出現這類傳播，而唾液則相對減低風險及可讓測試者更掌握測試過程。她續指，這支檢測棒已獲美國美國食品藥品監督管理局緊急認可，可放心使用。

另外，常言有危就有機，面對新冠肺炎來襲及有需要以低溫運送疫苗，張濤與熱動力學專家陳錦標博士合作聯合研發出「Iceberg-50型航空冷鏈運輸箱」（運輸箱），技術可適用於冷凍運輸，包括疫苗、診斷試劑和藥品等。

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張濤表示，運輸箱利用相變材料（Phase change material），加上配備專利技術的寶加相變熱儲能板（BocaPCM™️）代替傳統揮發性乾冰及發泡膠箱等冷鏈（Cold chain）運輸材料，以更有效採取保溫控制。

現時低運運輸主要透過乾冰，惟乾冰屬危險品，在空運過程中稍有不慎就有機會出現爆炸；而相變熱儲能板則無需乾冰及電源等，因此適合用於航空運輸服務，並可循環再用，降低成本；亦免卻使用發泡膠箱，降低海洋及環境污染，廣泛適用於醫藥、生物製品、科研等各個領域，以及對溫度敏感的冷凍運輸，包括疫苗、診斷試劑和藥品、生物樣本及冷凍商品等。

抗先檢CovAbScreen™️新冠病毒抗體快速唾液檢測棒詳情：

使用方法：利用口腔拭子採集唾液樣本，並將其插入樣本採集管；再用滴管從中取樣及滴入檢測棒，15分鐘後即可讀取結果。陽性結果將現有兩條紅線，陰性結果則只有一條

特點：無創無痛：率先突破性採用唾液樣本；快速即知：15分鐘完成檢測；全面可靠：檢測 IgA, IgM, IgG 三種抗體；高敏精準：靈敏度 97.6%/特異性 98.8%

產地來源：美國製造

售價：280元

售賣日期：即日起在屈臣氏及盈健醫療集團網台店

*已獲美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權及歐盟認證 資料來源︰基因有限公司

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記者：曾卓鋒