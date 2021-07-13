【百無禁忌】為過世粉絲訂製ERROR紙紥公仔　惹網民熱議：會影響生人

▲ 有人竟要求訂製ERROR紙紮公仔。

男團MIRROR及ERROR大受歡迎，有不少粉絲向偶像應援，近日有瘋狂網民更竟然向「死人行業」打主意，竟向壽紙店查詢是否可訂造ERROR紙紮公仔，預備燒給一位過身的ERROR粉絲，帖文一出，即引起網上不少討論。

日前專營紙紥生意的「泰記壽紙」在社交平台貼出一名客人的whatsapp查詢，該客人稱：「我的好朋友上星期晚過咗身，佢生前好鍾意ERROR，尤其193同肥仔，我想問可能咁樣講法都唔係好尊重，但你哋會唔會紮到佢哋嘅組合同埋花姐出嚟，可以燒俾佢，唔係講笑我認真嘅 。」

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壽紙店：唔會接單

而壽紙店上載了客人的查詢截圖，留言：「其實唔係第一個問過呢個問題，不過我都想問返究竟有冇必要咁樣做？」其後回覆：「利申係error fans，唔會接單！」

該帖文惹起網民不少議論，有人覺得做該客人做法不妥，就算往生者有多迷偶像，都要尊重在生的ERROR四子，留言：「聽講好似唔得喎，會影響生人。」「搵真人去鞠躬會唔會易啲！」但也有網友指ERROR曾在台灣進行哭喪集訓，相信百無禁忌，不如邀請四子去哭喪！

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事實一向極為破格的ERROR，在拍攝《花姐ERROR遊 2》時，便曾到殯儀館拜師學哭喪，當時節目的致哀對象為「生啤」，十分搞笑。而ERROR又曾參予不少靈異節目，試過跟七仙羽師傅一齊探靈。

去年ERROR又曾演出黃又南主演鬼片《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》，未知是否因此，ERROR百無禁忌形象深入民心。

同場加映：姜濤訪問