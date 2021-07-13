【去斑美白】OASIS medical新皮秒激光去斑科技Pico4Genius 激光美白去斑同時活膚嫩肌去紋

▲ OASIS medical新皮秒激光去斑科技Pico4Genius，激光美白去斑同時活膚嫩肌去紋。

夏天正式來臨加上長期佩戴口罩，容易造成色素沉澱，油光、細紋亦無所遁形，更顯暗淡無光！OASIS medical引入嶄新皮秒激光去斑科技Pico4Genius，透過研發的「4D零瑕去斑術」，在進行激光美白去斑同時，活膚嫩肌去紋去斑。

「Pico4Genius 4D零瑕去斑術」以美白去斑4大「最」技術:

「最」強去斑馬力

最適合亞洲人士之雙脈衝+雙波長能量，全力夾擊深淺層色斑，直接震碎再塵化色素粒子，徹底瓦解色斑色素。

「最」快去斑科技

「全球最大」15mm光斑聚焦，覆蓋最廣治療範圍及最深治療深度，以最快速度去除陳年頑固色斑。

「最」高皮秒去斑能量

全球最高能量之皮秒激光科技激發更多膠原及彈力蛋白增生，顯著改善毛孔粗大、皺紋、痤瘡疤痕等肌膚問題，使肌膚恢復活力。

「最」權威剋斑科技

採用榮獲諾貝爾化學獎之電泳技術，無針導入嫩膚精華，減少熱力刺激色素分泌，剋制及截擊未來斑。

打破「激光」去斑 ＝「乾」的定律

Pico4Genius 4D零瑕去斑激光科技秘訣在於冷凍導入即時冰鎮肌膚，減少熱力刺激色素分泌，延長去斑效果；同時利用電泳技術開啟皮膚通道，同時為肌膚淨白袪斑、嫩膚去紋、注水補濕、逆齡修護。

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