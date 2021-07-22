【飲食速報】中環新派星馬菜餐廳推蟹宴　必試8小時慢火炮製足料螃蟹濃湯米粉煲

▲ 位於中環的新派星馬菜餐廳 CaN LaH 推出惹味蟹宴。（王芷瑩攝）

夏日炎炎，正好找尋新鮮又開胃的菜式。位於中環的新派星馬菜餐廳 CaN LaH 有來自新加坡名廚張偉忠坐鎮，於炎炎盛夏中，以惹味蟹宴來襲，大家可享受糅合中菜、印度菜、馬拉菜各家大成的獅城美食，焫起盛夏熱情！

耗八小時心機熬出新加坡名菜「螃蟹濃湯米粉煲」

「螃蟹濃湯米粉煲」 是新加坡當地名菜，而CaH LaH 的「螃蟹濃湯米粉煲」蟹湯湯底以十數斤生猛紅花蟹及老雞，8小時慢火煲出至湯底呈現奶白色，再加入生猛大肉蟹及優質米粉煮成，濃縮鮮味湧進米粉，麵質質感爽滑，蟹湯鮮香撲鼻，鮮味十足。為控制火候味道，每日限量製作。

麥香酥炸軟殼蟹

麥香酥炸軟殼蟹使用新加坡直送麥皮，顆粒較為幼細，能夠完美地包裹軟殼蟹，並選用新鮮的越南軟殼蟹，味道夠鮮，煮炸後仍能保持鮮甜。咸香麥香相互交織，加上即叫即炸的鬆脆口感，下酒送飯一流！

此外，各位好蟹之人，還可品嚐「張師傅招牌生猛螃蟹」及「星洲辣椒釀焗蟹蓋」，前者透過深燜的方法取代舊有手法，使調味料能自然滲入食材，且完美保留蟹膏；後者將鮮甜的蟹肉拆下，利用自家製辣椒醬炒香，再鋪在花蟹蟹蓋上焗，細心巧思。

除了蟹菜色，餐廳還有其他特色菜色，例如原個雪燕香芒椰子盅、眼淚蝦棗及馬來串燒沙嗲三拼等等。

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餐廳詳情

餐廳地址：中環國際金融中心 3 樓 3075 號舖 CaN LaH

營業時間：星期一至星期日及公眾假期，11:30-22:00

訂座及查詢：28029788

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責任編輯：王芷瑩