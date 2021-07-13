【疫下旅遊】MIRROR成員與旅發局合作上載香港景點打卡照　分享本地影相秘點

▲ MIRROR成員與旅發局合作上載香港景點打卡照，分享本地影相秘點。(旅發局提供)

疫情令港人不能出埠旅行，旅發局與男團組合MIRROR成員合作，發掘香港秘境，令港人不用出國仍可欣賞美景。盧瀚霆（Anson Lo）及陳卓賢（Ian Chan）在社交平台上載打卡影片，與粉絲分享香港鮮為人知的影相秘點。

Anson Lo就在西環發現到富有藝術氣息的街頭藝術。他在IG貼出西環「藝里坊」壁畫前拍的照片，擺出跳舞甫士，超有感覺。他提到在熟悉的街頭多花心思構圖，即可拍出全新視角，還叫其粉絲「神徒」提供香港「打卡位」，或有機會現身當地拍照。有心的粉絲們可四出探索美景，或可與偶像相遇。

▲ Anson Lo在IG貼出西環「藝里坊」壁畫前拍的照片，擺出跳舞姿勢。(旅發局提供)

疫情下難外遊，但香港也有不少地方令人猶如置身外國。當局邀請了，MIRROR團隊中另一位的成員Ian，在IG帖文中分享在石澳拍攝的「女友視覺」靚相，他說只要細心探索，在香港也可找出很多富異國風情的地方，還請其粉絲「Hellosss」分享私藏景點，稍後隨時約兄弟一同打卡。

▲ Ian則分享了在石澳拍攝的「女友視覺」相片。(旅發局提供)

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記者：陳麗娜