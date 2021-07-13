【DSE2021】VTC設1.4萬學額逾2.7萬人報讀與去年相若　廣告及醫療課程爭崩頭

▲ 職訓局高級助理執行幹事任影嬋（左二）今日（13日）分享收生情況，「虛擬主持」Sarah（右二）亦在記者會上登場。（職訓局提供）

中學文憑試（DSE）下周三（21日）放榜，職業訓練局（VTC）新學年開辦逾140項課程，涉及1.4萬學額，疫情下今年續以網上形式進行收生程序，職訓局目前接約27,700萬人報名，高級助理執行幹事任影嬋表示，受中六生人口下跌及外地升學的「大環境」影響，報名人數仍跟去年相若，符合預期，其中廣告設計學士課程及多個醫療相關高級文憑課程均「爭崩頭」。

任影嬋今日（13日）向傳媒分享最新收生情況，指職訓局今年開辦逾140個課程、涉及1.4萬個學額，其中學士學位課程佔約600個學額，高級文憑佔約8,000個學額，其餘為基礎課程文憑及職專文憑等。

職訓局接獲逾2.7萬人申請 受學生海外升學影響

她透露，截至目前接獲逾2.7萬人申請，形容「大致符合預期」、跟去年相若，被問到是否受移民潮影響，她指每年報讀人數都會受當年「大環境」影響，例如學生人數下跌，「每年都有同學離港到海外讀書」，一般也會影響到許多院校報讀情況。她亦說，直至2022年的中六學生人數都呈跌勢，故整體課程規劃及收生策略已將有關情況預算在內。

按每學額競爭人數計算，整體學士課程平均8人爭1位，高級文憑課程則是5人爭1位；當中最「爭崩頭」的首3位學士課程，包括「廣告設計」、「營養及健康管理」及「廚藝及管理」，由香港高等教育科技學院（THEi）開辦。

高級文憑最熱門3個課程，則是「醫療保健」、「西式包餅」及「藥劑科學」，任影嬋解釋，醫療保健及藥劑等課程，均切合近年社會需求及老齡化，而職訓局廚藝課程則向來有優勢。

疫情加快IT元素融入課程步伐 今年續以網上平台收生

任影嬋亦提及，近一、兩年疫情加快了資訊科技（IT）元素融入課程的步伐，隨著新常態下部分新興行業人手需求增加，職訓局會按行業發展繼續更新課程。為配合行業需求，所有職訓局高級文憑學生均須修讀IT單元，學習行業自動化及智能化等。

因應疫情，今年續以網上形式進行「VTC統一收生計劃」，學生可透過一站式網頁「中六入學申請平台」遞交入學申請、接受學位及註冊。早前已獲「有條件取錄」者可在下周三DSE放榜日上午9時至下午4時，登入平台確認接受學位；新申請者或未獲正式取錄者，可於21至26日透過平台報讀，所有獲派學位學生，必須在7月26日中午前於網上完成註冊。

▲ 「虛擬主持」Sarah是由多個IT學科學生，利用混合實境（Mixed Reality）技術製作而成，與職訓局高級助理執行幹事任影嬋在記者會上「互碰手肘」。（網上記者會截圖）

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記者：馮琪雅